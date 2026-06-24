السكة الحديد تكشف جداول تشغيل 110 رحلات يومية على خط القاهرة / الإسكندرية

في إطار جهود الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، والعمل على تلبية احتياجاتهم المتزايدة، أعلنت الهيئة عن تفاصيل جداول تشغيل القطارات على خط (القاهرة / الإسكندرية والعكس).









خطة تشغيل موسعة

​وتشمل الخطة المعلنة تشغيل ما يصل إلى 110 رحلة يومياً في الاتجاهين (ذهاباً وإياباً)، وذلك في إطار حرص الهيئة على توفير بدائل نقل مريحة ومنتظمة للركاب على هذا الخط الحيوي.



حرص على سلامة الركاب

​وقد أعربت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تمنياتها لجميع المسافرين برحلات آمنة، مؤكدة التزامها بتوفير كافة سبل الراحة والأمان لضمان سلامة الوصول إلى وجهاتهم المقررة.

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ويمكن للركاب الاطلاع على تفاصيل مواعيد القطارات ومساراتها عبر الجداول المرفقة.