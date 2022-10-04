تحذير: تناول الخبز والأرز الأبيض يضر القلب| دراسة تكشف التفاصيل

كشفت دراسة حديثة أن الإكثار من الأرز الأبيض يضر القلب بشكل تراكمى بعد مرور فترة زمنية كبيرة مثل الحلوى

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الباحثون أن مخاطر الإصابة بأمراض القلب زادت بين الأشخاص الذين يتناولون وجبات الغذائية غنية بالحبوب المكررة مقارنة بالحبوب الكاملة.



وجد الباحثون أن تناول الحبوب المكررة التي تمت معالجتها لتكون بشكل أفضل مثل الأرز الأبيض والدقيق الأبيض هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الشريان التاجي في منتصف العمر.

وقال الدكتور محمد أمين خجافي جاسكاري،الباحث الرئيسي ، إن الضرر الناتج عن اتباع نظام غذائي غني بهذه الحبوب المعالجة والتى تكريرها يشبه أضرار تناول الكثير من الوجبات السريعة.

وكشف أن النظام الغذائي الذي يتضمن استهلاك كمية كبيرة من الأرز الأبيض الحبوب غير الصحية والمكررة مثل الأرز البيض يمكن اعتباره مشابهًا لاتباع نظام غذائي يحتوي على الكثير من السكريات والزيوت غير الصحية.

ويرجع هذا إلى أن الأرز الأبيض والحبوب المكررة تتكسر بسرعة في الجسم بسبب خروج الألياف منها أثناء التكرير والتجهيز مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام .

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى مشكلات صحية عديدة مثل اتلاف الأوعية الدموية والأعصاب المسئولة عن القلب وزيادة المواد المترسبة فى الشرايين.

وقالت الدراسة، ارتبط ارتفاع تناو الأرز الأبيض والحبوب المكررة بارتفاع مخاطر الإصابة بالأمراض بينما أدى تناول المزيد من الحبوب الكاملة لتقليل مخاطر المشكلات الصحية المختلفة.

وأكد الباحثون، سوف تنشر نتائج تلك الدراسة في الكلية الأمريكية لأمراض القلب بالشرق الأوسط و مؤتمر جمعية القلب الإماراتي الثالث عشر، في دبي في 7-9 أكتوبر2022.