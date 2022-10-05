كارثة في شارع جسر السويس.. اللقطات الأولى لاقتحام سيارة نقل موقف ألف مسكن

ْسيارة نقل تقتحم موقف ألف مسكن بمنطقة جسر السويس شمال القاهرة.. الحادث الذي هز أركان شارع جسر السويس وبالتحديد موقف الألف مسكن بالقرب من نادي الشمس، وذلك عقب اقتحام سيارة نقل طائشة لموقف ألف مسكن واصطدامها بأكثر من سيارة متوقفة وتحطمهم.

وينشر موقع “صدى البلد”، اللقطات الأولى من حادث اقتحام سيارة نقل طائشة لموقف ألف مسكن في شارع جسر السويس شمال القاهرة، وتحطيمها لعامود إنارة وعدد من السيارات الميكروباص المتواجدة داخل موقف الألف مسكن بالقرب من نادي الشمس.

اقرأ أيضا... قصة إبراهيم الخياط بلطجى دمياط.. قطع يد سيدة وأذن ابنها|التفاصيل الكاملة بالفيديو

اقرأ أيضا... إلا في الحرام.. هبة قطب أمام القضاء بسبب إهانة الراجل المصري.. ما القصة؟

التفاصيل الكاملة لاقتحام سيارة نقل موقف ألف مسكن

اقتحمت سيارة نقل موقف ألف مسكن بمنطقة جسر السويس شمال محافظة القاهرة، وهو ما نتج عنه تحطم أكثر من سيارة ما بين ملاكي وميكروباص داخل موقف الألف مسكن دون وقوع خسائر بشرية في الحادث.

سيارة نقل تقتحم موقف ألف مسكن

سيارة نقل تقتحم موقف ألف مسكن

وكان بلاغ قد تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أفاد باقتحام سيارة نقل موقف ألف مسكن بمنطقة جسر السويس شمال القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والخدمات المرورية، وتم القبض على سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث.

سيارة نقل تقتحم موقف ألف مسكن

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنه أثناء توقف عدد من سيارات الميكروباص داخل موقف ألف مسكن، ظهرت سيارة نقل قادمة من اتجاه كوبري الحجاز، واقتحمت موقف ألف مسكن فجأة.

سيارة نقل تقتحم موقف ألف مسكن

سيارة نقل تقتحم موقف ألف مسكن

نقل تقتحم موقف ألف مسكن

كما تبين من التحريات اصطدام السيارة النقل بعامود إنارة قبل اقتحام موقف ألف مسكن ثم اصطدام قائدها بسيارتين ميكروباص داخل موقف ألف مسكن إحداها تحركت حتى توقفت بين النقل ونخلة.

ونتج عن الحادث تهشم وتحطم سيارتين ميكروباص، -كما أوضحت المعاينة الأولية- وجار حصر التلفيات، ولم ينتج عن الحادث خسائر بشرية حتى الآن.

تحرر المحضر اللازم وتحفظت الأجهزة الأمنية على سائق السيارة النقل وجار استكمال الإجراءات القانونية في الحادث.

سيارة نقل تقتحم موقف ألف مسكن

سيارة نقل تقتحم موقف ألف مسكن

سيارة نقل تقتحم موقف ألف مسكن



