دورى أبطال أفريقيا.. توقعات الجماهير لمباراتي الزمالك وفلامبو والأهلي واتحاد المنستيري

رصدت عدسة "صدي البلد" توقعات الجماهير لمباريات الأهلي والزمالك.

قال "محمد أحمد" ان الزمالك سيفوز 2/1 على فلامبو لان الزمالك في مركز قوة الآن، و يتوقع فوز النادي الأهلي على الاتحاد المنستيري 3/0.

وأضاف "علي حسام" أنه يتوقع فوز النادي الأهلي 3/1 على الاتحاد المنستيري و يتوقع فوز نادي الزمالك 3/2 على فلامبو.

وأكد "عصام محمد" انه يتوقع تعادل نادي الزمالك 1/1 مع فلامبو، و فوز النادي الأهلي 2/1 علي الاتحاد المنستيري.



ولفت "محمود كمال" ان النادي الاهلي سيفوز 3/2 على الاتحاد المنستيري و ان نادي الزمالك سيفوز 2/1 علي فلامبو.

واختتم "سعيد عمر" ان النادي الاهلي سيفوز على الاتحاد المنستيري 3/1 و ان الزمالك سيفوز فلامبو 2/0 و رجل الماتش سيكون زيزو .