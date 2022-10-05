بحضور الرئيس السيسي.. الأوقاف تحتفل بذكرى المولد النبوي

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال، تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.

وفي سياق آخر، قدّم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

وأكد وزير الأوقاف أن جيل أكتوبر 1973م كان جيلاً عظيمًا رفع راية مصر عالية خفاقة في عنان السماء، واستعاد لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، ولا يزال أبناء قواتنا المسلحة العظام على العهد، يد تحمي وتحرس، وأخرى تبني وتعمر، فألف تحية لجيل أكتوبر العظيم، وألف تحية لقواتنا المسلحة الباسلة التي تحمي وتبني.

وقال جمعة إن الحديث عن رسول الله حديث محبب إلى النفس ، وحب رسول الله جزء لا يتجزأ من عقيدتنا وجزء من الإيمان والشريعة.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح له، أن وزارة الأوقاف، خصصت الشهر كاملا للحديث عن رسول الله في خطب الجمعة.

وأشار إلى أن سيدنا النبي عندما عاد في أول نزول الوحي مرتجفا إلى السيدة خديجة يقص عليها ما كان، فقالت "والله يا ابن أخي لن يخزيك الله أبدا" وعرفوا النبي قبل البعثة بالصادق الأمين من قبل البعثة.

واستشهد بقوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) وقالت السيدة خديجة عن النبي (كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق).

من ناحية أخرى، تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "نبي الهدى" للتعريف بسيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) وأخلاقه خلال شهر ربيع الأول (1444هـ) من خلال دروس الواعظات، وفق خطة دعوية طوال شهر ربيع الأول، وسيتم لاحقًا تحديد الأيام والمواعيد بمناسبة الاحتفال بمولد سيد الخلق (صلى الله عليه وسلم).

وينطلق السبت القادم أيضا الأسبوع الدعوي (ميلاد أمة) بمسجد الحسين (رضي الله عنه) حتى الأربعاء 12 أكتوبر، وذلك بمشاركة كبار العلماء، وكبار القراء والمبتهلين.