عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 2688 جنديا إسرائيليا.. تل أبيب تعترف بخسائرها الفادحة في حرب أكتوبر

إسرائيل تعترف بخسائر
إسرائيل تعترف بخسائر الفادحة بحرب أكتوبر

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن حرب السادس من أكتوبر 1973، المعروفة لدى الإسرائيليين بـ "حرب الغفران" كانت مباغتة وكبدت إسرائيل ثمنا باهظا.

 

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الرسمية التابعة للخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على "فيسبوك".

 

وقال البيان: "اندلعت الحرب قبل 49 عاما، في يوم الغفران، الذي يمثل أكثر أيام اليهود قدسية بالنسبة لهم، وكانت مباغتة لإسرائيل"، مشيرا إلى أن تل أبيب لم يكن لديها الوقت الكافي لتعبئة منتظمة لجنود الاحتياط.

 

ولفت إلى أن "الجيشين المصري والسوري حققا بعض إنجازات مهمة، شملت اجتياز الجيش المصري قناة السويس والانتشار على امتداد ضفتها الشرقية".


وتابع البيان الإسرائيلي: "لكن سرعان ما قلبت إسرائيل الأمور رأسًا على عقب، بوصول الجيش إلى الضفة الغربية من قناة السويس على بعد 100 كيلومتر من القاهرة، بينما كانت مدفعيته قادرة على إصابة المجال الجوي المحيط بالعاصمة السورية دمشق"، مضيفا: "وقعت مصر وسوريا بعدها على وقف إطلاق النار ليتم توقيع اتفاقيات فصل القوات".

 

وذكر بيان الخارجية الإسرائيلية أن الحرب كبدت إسرائيل ثمنا باهظا بمقتل 2688 جنديا إسرائيليا، بينما خسر سلاح الدبابات الإسرائيلي نحو 150 دبابة.

تعرف على أهم الكتب التي تناولت حرب اكتوبر

إرادة وطن.. هاشتاج حرب أكتوبر يتصدر تريند تويتر

مصر إسرائيل حرب أكتوبر 73 يوم الغفران تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكرتونة بـ200 جنيه.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار البيض

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

فين ماما دى.. زوجة احمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

رد صادم من محمود علاء على تسبب «القاضية ممكن» في رحيله عن الزمالك

من ملجأ سري.. بوتين يستعد لإطلاق قنبلة نووية في أوكرانيا

متشتروش العربية دي.. تحذير من رئيس رابطة تجار السيارات | تفاصيل

في الطابور| موظف بسوبر ماركت شهير يتحرش بطبيبة.. والنيابة تتخذ قرارا

ترشيحاتنا

بدون رجيم أو فرهدة .. 5 مشروبات تحول جسمك لألة حرق دهون

بقوة 5.4 ريختر.. زلزال قوي يضرب إيران

فضائح كبرى لـ ابن بايدن ما كانت ستصل بوالده إلى رئاسة أمريكا

مقتل 2688 جنديا إسرائيليا.. تل أبيب تعترف بخسائرها الفادحة في حرب أكتوبر

السر في عدد أرجله.. ضفدع يتسبب في ثروة ضخمة لرجل تايلاندي |شاهد

في يومه العالمي.. معلومات هامة عن المعلم بمناسبة احتفال العالم به

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بلبس الفستان مرتين.. فيفي عبده تثير الجدل بهذه الإطلالة |شاهد

فين ماما دى.. زوجة احمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

داخل صالون التجميل.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بظهورها عبر إنستجرام|شاهد

خبير تغذية يحذر من أسوأ وجبة إفطار تبدأ بها اليوم.. تعرف عليها

فيديو

قادرة على محو مدن.. غواصة يوم القيامة الروسية سلاح فتاك يهدد البشرية

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ