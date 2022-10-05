تغطي كل مراحل حياته.. مقتنيات نادرة لـ «السادات» بمكتبة الإسكندرية |تفاصيل

بطل الحرب والسلام

قال عمرو شلبي، مدير متحف السادات بمكتبة الإسكندرية، إن المتحف تم افتتاحه فى فبراير عام 2009، يتم فيه استقبال الزائرين ومعرفتهم عن أشياء جديدة عن الراحل محمد أنور السادات، مشيرا إلى أنه يأتي للمتحف زائرون أيضًا من خارج مصر.

وأضاف “شلبي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن متحف السادات بمكتبة الإسكندرية يضم مجموعة من المقتنيات التي أهدتها أسرة الراحل محمد أنور السادات، موضحا أن تلك المقتنيات تتنوع من مجموعة من الأوسمة والنياشين التي تهدي عادى لكبار رجال الدولة، إلى جانب مجموعة من الصور التي تعبر عن محطات مختلفة فى حياة السادات، مثل: النشأة والطفولة وغيرها.

وتابع أنه يتم التكلم من خلال تلك الصور أيضا عن مرحلة حرب أكتوبر، لافتا إلى أن المتحف يوجد به كل مرحلة لمراحل السادات، وهو حكم مصر 11 عامًا، وقبلها كان هناك مرحلة نضالية، والمتحف حاول تغطية كل تلك المراحل بمجموعات من الصور.