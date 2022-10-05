بالسلام الوطني.. اختتام فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف

اختتمت احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعالياتها بعزف السلام الوطني.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة العربية الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.