عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالسلام الوطني.. اختتام فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف

السلام الوطني خلال
السلام الوطني خلال احتفالية المولد النبوي الشريف

اختتمت احتفالية المولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعالياتها بعزف السلام الوطني.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة للشعب المصري والأمة العربية الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتان لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

احتفالية المولد النبوي الشريف السيسي السلام الوطني رئيس الوزراء شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

سارقة شخصية صاحبتها..مفاجأة غير متوقعة عن سندس عبد الهادي فتاة "الكده كده"

في الطابور| موظف بسوبر ماركت شهير يتحرش بطبيبة.. والنيابة تتخذ قرارا

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

موضوعات متعلقة

لماذا سمى ذو الحجة بهذا الاسم .. وفضل صيام العشر والأعمال المستحبة فيها

فضل العشر من ذي الحجة .. 6 فضائل و8 أعمال صالحة تدخلك الجنة

المعاهد الأزهرية في 8 سنوات.. الأكثر تميزا بين القطاعات.. إقبال غير مسبوق للالتحاق بالتعليم الأزهري.. تدريب الكوادر التعليمية والإدارية

المعاهد الأزهرية في 8 سنوات الأكثر تميزا بين كل القطاعات

هل ترك طواف القدوم يؤثر في صحة الحج أو ينقص الثواب؟.. اعرف رأي العلماء

وزير الأوقاف لـ موظفي الدولة: من أخذ الأجر حاسبه الله على العمل 

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ويوم عرفة .. 20 منحة ربانية

إنجازات وزارة الأوقاف خلال الـ8 سنوات الماضية.. مختار جمعة يكشف عنها

ترشيحاتنا

ماذا قال الدكتور أحمد عمر هاشم عقب تكريمه من الرئيس السيسي؟

الرطوبة تتراجع لأول مرة.. الأرصاد: انكسار درجات الحرارة من اليوم حتى الاثنين المقبل

شيخ الأزهر: بعثة نبي الإسلام أنقذت أمماً كانت على وشك الاحتضار أو الانتحار

بعد الفوز على شقيقه المصري.. الإنجليزي محمد الشوربجي يتوج ببطولة أوراكل للإسكواش

السيسي يحذر من خطورة الشائعات.. ويؤكد: نمضي في طريق التنمية والبناء رغم التحديات

إسرائيل تستغيث.. كواليس حرب أكتوبر ولطم أمريكا وبريطانيا بقرار حظر النفط العربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب شائع.. الإفراط في تناوله يسبب كوارث صحية أخطرها تلف الدماغ

أسوأ أيام حياتي.. ما حقيقة تصريحات موسيماني ضد الأهلي ؟

احترس الأرز السائب يسبب التسمم بالزرنيخ و9 أمراض خطيرة

إشارات إياكِ أن تُهمليها.. 3 تغييرات جلدية مقلقة تعني الإصابة بسرطان الثدي

فيديو

قادرة على محو مدن.. غواصة يوم القيامة الروسية سلاح فتاك يهدد البشرية

اللمسات الأخيرة.. كل ما تريد معرفته عن مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة.. فيديوجراف

إحالة إبراهيم الخياط بلطجي دمياط لمحكمة الجنايات.. تغطية خاصة

تفاصيل آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ