عبدالخالق عياد رئيسا لـ طاقة الشيوخ.. وعزت وعبد الرحيم وكيلين للجنة

‏فاز النائب عبد الخالق عياد برئاسة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة فى مجلس الشيوخ فى الانتخابات التى أجريت اليوم "الأربعاء"، لتكيل هيئات المكاتب النوعية للمجلس.

كما فاز بوكالة اللجنة كل من عمرو عزت والنائب مجدي عبد الرحيم سليم، فى حين فازت النائبة نهى أحمد فتحي أمين سر بمنصب أمين سر اللجنة‏.

كان أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أعلن عدم تلقيه أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، مشيرا إلى موافقة المجلس على القوائم النهائية.

ودعا رئيس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمناء السر".