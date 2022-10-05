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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الكهرباء يلتقى مسئولي فودافون مصر لبحث التعاون فى الطاقة المتجددة

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد عبد الله، المسئول التنفيذى بشركة فودافون مصر، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة والشركة.

تم خلال الاجتماع مناقشة رغبة مسئولي شركة فودافون مصر فى زيادة فرص  التعاون مع قطاع الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لما لها من أثر عظيم للحفاظ على البيئة، وكذلك تأكيدهم على رغبتهم فى المشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27  المقرر انعقاده  في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وأكد الدكتور محمد شاكر على الجهود التى يقوم بها قطاع الكهرباء بالتنسيق مع جميع القطاعات والوزارات المعنية للإعداد لتنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والمقرر أن يكون هذا المؤتمر نموذجا مشرفا يليق بالمكانة العالية لمصرنا الحبيبة، مرحباً بالمشاركة الفعالة من جميع الأطراف فى هذا المؤتمر.

وأشار الوزير إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وقال الوزير إن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

ونوه بالجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

من جانبه، أكد محمد عبد الله، المسئول التنفيذى بشركة فودافون مصر، حرص الشركة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة فى توفير الطاقة اللازمة لمهاتهم، والمشاركة فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. 

 

 

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