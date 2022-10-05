حازم عمر رئيسا لـ "عربية الشيوخ".. وسماء سليمان والسادات وكيلين للجنة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، التى أجريت اليوم "الأربعاء"، عن فوز النائب حازم عمر برئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الثالث للمجلس.

كما فازت النائبة سماء سليمان والنائب الدكتور عفت السادات بمنصبي وكيلي اللجنة، وفازت النائبة عايدة نصيف بأمانة السر.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أعلن في وقت سابق عدم تلقيه أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، مشيرا إلى موافقة المجلس على القوائم النهائية.

ودعا رئيس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمناء السر".