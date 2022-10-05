خالد سعيد رئيسا لـ"محلية الشيوخ".. وأكمل فاروق وإبراهيم وكيلين للجنة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عن فوز اللواء خالد محمد سعيد برئاسة اللجنة فى دور الانعقاد الثالث.

كما فاز النائب أكمل الله فاروق وكيلًا، والنائب فايز إبراهيم محمد وكيلًا، وفاز النائب أحمد صبور بمنصبى أمين سر اللجنة.

كان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أعلن في وقت سابق عدم تلقيه أي اعتراضات بشأن تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، مشيرا إلى موافقة المجلس على القوائم النهائية.

ودعا رئيس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمناء السر".