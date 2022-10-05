لتطبيق الرخص الأفريقية.. جمال محمد علي يجتمع بفينجادا وشطة ومحمود سعد

عقد جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم جلسات ودية خلال الفترة الماضية، مع البرتغالي نيلو فينجادا ومحمود سعد المديرين الفنيين السابقين لاتحاد الكرة، وعبد المنعم شطة المدير الفني السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والدكتور راؤول تشيبندا المدير الفني الحالي للاتحاد الأفريقي.

وتم التطرق خلال الجلسات إلى العديد من المشكلات التي واجهتهم في تطبيق الرخص الأفريقية، والإيجابيات التي يجب تطويرها وكذلك السلبيات التي يجب معالجتها، وأهمها اعتماد عدد كبير من المحاضرين يتناسب مع عدد المدربين والدورات المطلوبة للرخص التدريبية.

ويقوم الدكتور جمال محمد علي بإعداد 60 محاضرة للمستوى C، 90 محاضرة للمستوى B، 120 محاضرة للمستوي A و180 محاضرة للمستوي PRO، تمتد كل محاضره لساعتين، وتتضمن التدريبات العملية والـ "باوربوينت" بالتفصيل، وهو المحتوى العلمي المطلوب لبدء تنفيذ الرخص التدريبية.

