أسهل طريقة لاستعادة الفلتر اللي عاجبك في إنستجرام

يعد الفلتر إحدى المميزات المهمة في تطبيق إنستجرام Instagram ، وربما اختفاء فلتر إنستجرام هي مشكلة تواجه العديد من مستخدمي التطبيق ، لذلك سنوضك عدة طرق لاستعادة الفلاتر المحذوفة من إنستجرام لكل من هواتف الأندرويد والآيفون.

طريقة استعادة الفلاتر المحذوفة على إنستجرام لهواتف آيفون

1- سجل الدخول إلى حسابك على تطبيق إنستجرام.

2- اذهب إلى قائمة الإعدادات.

3- واختر منها خيار “الأرشيف”، وقم باختيار أي فيديو أو صورة من الصور التي استخدمتها سابقًا.

4- بعد أن تظهر الصورة أو الفيديو الذي قمت باختياره.

5- اسحب إلى أعلى.

6- ستظهر لديك أيقونة الكاميرا، وستظهر أمامك الفلاتر في إنستجرام بشكل طبيعي.

طريقة استعادة الفلاتر المحذوفة على إنستجرام لهواتف الأندرويد

1- ادخل إلى إعدادات الهاتف.

2- ابحث عن خيار “الإدارة العامة”، وانقر عليه.

3- انقر على “التاريخ والوقت”.

4- من الخيارات، فعّل خيار “التاريخ والوقت التلقائي”.

5- اضغط على خيار “اللغة والإدخال”.

6- قم بإضافة اللغة الإنجليزية كلغة أساسية مع اللغة العربية، في هاتفك.

7- بهذه الطريقة ستظهر فلاتر إنستجرام لديك، ولكن في حال اتبعت الخطوات السابقة، ولم تظهر الفلاتر بعد، قم بمسح الذاكرة المؤقتة الخاصة بتطبيق الإنستقرام، وسوف تظهر لك الفلاتر بالتأكيد.