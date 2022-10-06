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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسهل طريقة لاستعادة الفلتر اللي عاجبك في إنستجرام

أسهل طريقة لاستعادة
أسهل طريقة لاستعادة الفلتر اللي عاجبك في إنستجرام

يعد الفلتر إحدى المميزات المهمة في تطبيق إنستجرام Instagram ، وربما اختفاء فلتر إنستجرام هي مشكلة تواجه العديد من مستخدمي التطبيق ، لذلك سنوضك عدة طرق لاستعادة الفلاتر المحذوفة من إنستجرام لكل من هواتف الأندرويد والآيفون.

 

طريقة استعادة الفلاتر المحذوفة على إنستجرام لهواتف آيفون

 

1- سجل الدخول إلى حسابك على تطبيق إنستجرام.

2-  اذهب إلى قائمة الإعدادات.

 3- واختر منها خيار “الأرشيف”، وقم باختيار أي فيديو أو صورة من الصور التي استخدمتها سابقًا.

 4- بعد أن تظهر الصورة أو الفيديو الذي قمت باختياره.

 5- اسحب إلى أعلى.

 6- ستظهر لديك أيقونة الكاميرا، وستظهر أمامك الفلاتر في إنستجرام بشكل طبيعي.

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طريقة استعادة الفلاتر المحذوفة على إنستجرام لهواتف الأندرويد

 

 1- ادخل إلى إعدادات الهاتف.

2- ابحث عن خيار “الإدارة العامة”، وانقر عليه.

 3- انقر على “التاريخ والوقت”.

4-  من الخيارات، فعّل خيار “التاريخ والوقت التلقائي”.

 5- اضغط على خيار “اللغة والإدخال”.

6- قم بإضافة اللغة الإنجليزية كلغة أساسية مع اللغة العربية، في هاتفك.

 7-  بهذه الطريقة ستظهر فلاتر إنستجرام لديك، ولكن في حال اتبعت الخطوات السابقة، ولم تظهر الفلاتر بعد، قم بمسح الذاكرة المؤقتة الخاصة بتطبيق الإنستقرام، وسوف تظهر لك الفلاتر بالتأكيد.

انستجرام Instagram آيفون أندرويد Apple iPhone

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