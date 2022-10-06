أسهل طريقة لاستعادة الفلتر اللي عاجبك في إنستجرام

يعد الفلتر إحدى المميزات المهمة في تطبيق إنستجرام Instagram ، وربما اختفاء فلتر إنستجرام هي مشكلة تواجه العديد من مستخدمي التطبيق ، لذلك سنوضك عدة طرق لاستعادة الفلاتر المحذوفة من إنستجرام لكل من هواتف الأندرويد والآيفون.
طريقة استعادة الفلاتر المحذوفة على إنستجرام لهواتف آيفون
1- سجل الدخول إلى حسابك على تطبيق إنستجرام.
2- اذهب إلى قائمة الإعدادات.
3- واختر منها خيار “الأرشيف”، وقم باختيار أي فيديو أو صورة من الصور التي استخدمتها سابقًا.
4- بعد أن تظهر الصورة أو الفيديو الذي قمت باختياره.
5- اسحب إلى أعلى.
6- ستظهر لديك أيقونة الكاميرا، وستظهر أمامك الفلاتر في إنستجرام بشكل طبيعي.
طريقة استعادة الفلاتر المحذوفة على إنستجرام لهواتف الأندرويد
1- ادخل إلى إعدادات الهاتف.
2- ابحث عن خيار “الإدارة العامة”، وانقر عليه.
3- انقر على “التاريخ والوقت”.
4- من الخيارات، فعّل خيار “التاريخ والوقت التلقائي”.
5- اضغط على خيار “اللغة والإدخال”.
6- قم بإضافة اللغة الإنجليزية كلغة أساسية مع اللغة العربية، في هاتفك.
7- بهذه الطريقة ستظهر فلاتر إنستجرام لديك، ولكن في حال اتبعت الخطوات السابقة، ولم تظهر الفلاتر بعد، قم بمسح الذاكرة المؤقتة الخاصة بتطبيق الإنستقرام، وسوف تظهر لك الفلاتر بالتأكيد.