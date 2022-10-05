الأهلي يهزم الترجي 28-21 ويتصدر المجموعة الثانية في بطولة أفريقيا لكرة اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني دانييال جوردو على نظيره الترجي التونسي والذي يقوده المصري باسم السبكي بنتيجة 28 - 21، في إطار الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 43 والمقامة بتونس خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر الجاري.

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المارد الأحمر بنتيجة 16 - 11، قبل أن يوسع الفارق خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت على صالة الحمامات.

وهيمن المارد الأحمر على مجريات اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته وتألق أكثر من لاعب في صفوفه وعلى رأسهم عبد الرحمن حميد حارس المرمى وإسلام حسن قائد الفريق ومهاب سعيد الظهير الأيمن.

وشهد اللقاء حضور مكثف من قبل جماهير الترجي لمؤازرة أبناء باب سويقة.

وبهذه النتيجة تصدر الشياطين الحمر المجموعة بعد الفوز في الجولات السابقة أمام فلاورز البنيني وعين التوتة الجزائري وكينشاسا الكونغولي ثم الفوز على الترجي التونسي الذي حل في الوصافة.

وتضم قائمة أبناء القلعة الحمراء 18 لاعبًا وهم: "عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد "كاستيلو" - أحمد هشام "سيسا" - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - البرازيلي راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي".