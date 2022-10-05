مدبولى: إضافة قطاعى التعليم والصحة ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تم التوافق خلال اجتماع الحكومة على إضافة قطاعي التعليم والصحة ضمن جلسات المؤتمر الاقتصادي ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي سيتضمن عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها.

وقال إن تمكين القطاع الخاص ضمن جدول جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، ودور الصندوق السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، وتتضمن جلسات اليوم الثالث تطوير قطاع الأداء المالي غير المصرفي.

وأضاف أن المؤتمر الاقتصادي يتضمن دعوة 21 جهة تتضمن رؤساء جامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم، موضحا أن حجم المشاركين من 400 إلى 500 مشارك، مشيرا إلى أن اليوم الأول يشمل مناقشة الاقتصاد الكلي، واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص، واليوم الثالث خارطة طريق لقطاع الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن موعد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون من 23-25 أكتوبر الجاري، منوها إلى أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المؤتمر الاقتصادي تأكيد على حرص الدولة على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وأن يكون هناك حوار بناء ووضع خارطة تحرك لما بعد المؤتمر.

وكان رئيس الوزراء، أكد أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامته؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.