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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس طاقة الشيوخ: حرب أكتوبر كشفت شجاعة الجندي المصري في مواجهة العدو

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وجه النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة حامية حمى مصر وشعبها العظيم، بمرور ٤٩ عاما على نصر أكتوبر  التاريخي، واستعادة جزء غالي من أرض مصر اغتصب في لحظة غفلة .

ذكر المهندس عبدالخالق عياد، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه حضر حرب أكتوبر في موقع عمله وعمره ٣٣ عاما في حقل المرجان بخليج السويس، وكان على بعد كيلو مترات قليلة من حقول بترول سيناء التي عاد إنتاجها ليصب في شرايين الاقتصاد المصري بعد غياب ٦ سنوات.

وأضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن حرب اكتوبر هي النقطة الفارقة بين نصر مستحق لجندي مصري شجاع تدرب بما يؤهله لمواجهة عدوة وامتلك أقل ما اتاحته له ظروف وطنه من سلاح متطور لينتصر علي العدوان ومحاولة فرض الظلم بالقوة الغاشمة، وذلك بعد أن ظلم بدخول حرب لم يعرف لها هدفا ولم يعد لها ويستعد كما يملي حقه على وطنه.

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