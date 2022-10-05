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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان كبير.. ارتباك في موسكو بشأن خطاب بوتين حول حرب أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رفض المتحدث باسم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المزاعم التي يرددها البعض بأن الرئيس الروسي سيصدر إعلانا كبيرا عن غزوه لأوكرانيا.

وذكرت صحيفة “ريدوفكا” الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن بوتين سيخاطب الأمة للمرة الثانية خلال أسبوعين للإعلان عن “تغيير في وضع العملية الخاصة بأوكرانيا”.

وجاء آخر خطاب وطني رئيسي في 21 سبتمبر، عندما أعلن بوتين التعبئة الجزئية لبلاده لاستدعاء جنود الاحتياط للانضمام إلى غزوه في مواجهة الخسائر الفادحة في القوات والمعدات. 

كما ألقى بوتين خطابا في تجمع حاشد في 30 سبتمبر بمناسبة ضم روسيا لأربع مقاطعات أوكرانية محتلة جزئيا.

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ومع ذلك، عندما سأله الصحفيون، رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الشائعات حول خطاب وشيك ووصفها بأنها أنباء “مزيفة”.

ونقلت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية الحكومية عنه قوله إن “بوتين ليس لديه خطط لمخاطبة الشعب الروسي”.

وأضاف بيسكوف أن الأمر متروك للقائد العام للقوات المسلحة الروسية لتحديد وضع الغزو. 

وقال: “حتى الآن، لم يتم اتخاذ مثل هذه القرارات، ما زلنا نتحدث عن عملية عسكرية خاصة مستمرة”.

واستعدادا لإعلان كبير، انخفض مؤشر بورصة موسكو، الذي يتتبع رسملة 43 شركة روسية، بنسبة 3.6٪، في حين انخفض مؤشر RTS الروسي بنسبة 4٪ تقريبا.

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