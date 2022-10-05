النمسا تتدخل لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

عرضت النمسا إجراء مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا علي أراضيها من شأنها أن تساعد في إنهاء الحرب.

وحسب صحيفة “هيل” الأمريكية، عرض المسؤول النمساوي على البلاد منصة محايدة للمفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه بفضل هذه المنصة، سيتم الحفاظ على قنوات الاتصال مع الجانب الروسي.

وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن موسكو لم تتلق عرضًا من النمسا عبر القنوات الدبلوماسية أو غيرها.

وفي 7 سبتمبر، أيدت وزارة الخارجية النمساوية فكرة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لإنشاء منطقة حماية في محطة الطاقة النووية زابوريجيا.

بالإضافة إلى ذلك، قال نائب المستشار النمساوي السابق، إن “الغرب هو المسؤول عن تفاقم الوضع في أوكرانيا”.