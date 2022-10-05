عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع صعب.. التليفزيون الروسي يقر بالفشل في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في الوقت الذي يمضي فيه الجيش الأوكراني قدما لتحقيق مكاسب كبيرة في الجنوب، مما أجبر روسيا على التراجع عن عدة مواقع في منطقة خيرسون، قدم  التلفزيون الرسمي الروسي تقييما خطيرا للحرب معترفا بأن “الوضع صعب” على خط المواجهة.

وخلال بث على التلفزيون الرسمي الروسي، تحدث ألكسندر سلادكوف، المراسل العسكري لقناة “روسيا-1” الحكومية، التي تروج لدعاية الكرملين، من منطقة دونباس شرق أوكرانيا عن الهجوم المضاد الذي شنته كييف في خيرسون.

وقال: “الوضع صعب. القوات المسلحة الأوكرانية في ذروة قدراتها بسبب تعبئتها التي بدأتها في الربيع”

وأضاف: “بطبيعة الحال، ترتبط ذروة قدراتها أيضا بعمليات تسليم ضخمة من الغرب، مع مشاركة نشطة من مجموعات الأقمار الصناعية في أنشطة الاستطلاع”.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يغير فيه مقدمو البرامج التلفزيونية الحكومية الروسية وضيوفهم لهجتهم بشأن حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا ويطالبون بإجابات من الكرملين ويعترفون بأوجه القصور في البلاد في الصراع.

ماذا قال البيت الأبيض عن خطة ماسك لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا؟

غزو أوكرانيا.. روسيا تواجه معضلة القوات غير المدربة

وقالت جوانا سزوستيك، وهي زميلة مشاركة في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث بريطاني، لمجلة نيوزويك إن “تصريحات سلادكوف من المرجح أن تكون إدارة توقعات”.

وأضافت: “لا يمكن للكرملين بسهولة التستر على خسارته للأراضي، لذلك يجب مناقشتها في البرامج الحوارية”.

وقالت سزوستيك إنه على الرغم من أنها لا تعتقد أن التغيير في اللهجة جذري أو مهم للغاية، إلا أنه يظهر أنه كلما حققت أوكرانيا المزيد من المكاسب الإقليمية، كلما أصبح من الصعب على دعاة الدعاية الروس تدوير الحرب بطريقة تحافظ على الروح المعنوية الروسية والثقة في القيادة السياسية والعسكرية.

روسيا أوكرانيا بوتين فلاديمير بوتين الكرملين خيرسون روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

موضوعات متعلقة

أول تعليق لـ البيت الأبيض بعد موافقة أوبك+ على خفض إنتاجها

جريمة بشعة تهز الجزائر.. إمراة تسرق جثة رضيع لاستخدامها فى أعمال السحر

وسط مخاوف بايدن.. أوبك+ توافق على خفض الإنتاج بمليوني برميل يوميًا

مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

بسبب سجاد فاخر ومطابخ للقهوة.. وزيرة الدفاع الألمانية تثير أزمة

بعد تجاوزه لمستوى قياسي.. الدوما الروسي: أوروبا ستدفع فاتورة الدين الأمريكي

الكوليرا تواصل حصد أرواح السوريين.. حصيلة جديدة لضحايا الوباء اللعين

بعد غياب الملك تشارلز.. تفاصيل مشاركة رئيسة وزراء بريطانيا في Cop27

ترشيحاتنا

المؤبد لـ كويتيه قتلت ابنتها وأخفت جثتها في دورة المياة 5 سنوات ..تفاصيل

إيريني تنشر نتائجها عن شهر سبتمبر حول ليبيا

الحكومة: منفتحون على أي أفكار تعزز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الاقتصاد

تشيرت الأهلي الجديد.. إعجاب وانتقادات واختفاء شعار نادي القرن.. شاهد

بمشاركة21 جهة محلية ودولية.. مدبولي: المؤتمر الاقتصادي يستمر 3 أيام

الوزراء يعلن إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق لـ المؤتمر الاقتصادي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين والإقتصاديين للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

فيديو جريء.. ابنة عمرو تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

دراسة: الشيكولاتة مفيدة لعلاج زيادة الكوليسترول

جاكيت كلاسيكي وبوت.. سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة| شاهد

فيديو

تفاصيل جديدة في واقعة بلطجي دمياط.. بتر يد سيدة وألقى أذن شاب|فيديوجراف

نجل أنيس عبيد: والدي درس طباعة الترجمة على الأفلام في فرنسا بالصدفة

كوارث أول أيام الدراسة.. 6 حوادث أثارت الرعب.. فيديوجراف

انتصارات 6 أكتوبر.. أحمد زكي يضرب محمد خان بسبب أيام السادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَطُوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ