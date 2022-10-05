الوضع صعب.. التليفزيون الروسي يقر بالفشل في أوكرانيا

في الوقت الذي يمضي فيه الجيش الأوكراني قدما لتحقيق مكاسب كبيرة في الجنوب، مما أجبر روسيا على التراجع عن عدة مواقع في منطقة خيرسون، قدم التلفزيون الرسمي الروسي تقييما خطيرا للحرب معترفا بأن “الوضع صعب” على خط المواجهة.

وخلال بث على التلفزيون الرسمي الروسي، تحدث ألكسندر سلادكوف، المراسل العسكري لقناة “روسيا-1” الحكومية، التي تروج لدعاية الكرملين، من منطقة دونباس شرق أوكرانيا عن الهجوم المضاد الذي شنته كييف في خيرسون.

وقال: “الوضع صعب. القوات المسلحة الأوكرانية في ذروة قدراتها بسبب تعبئتها التي بدأتها في الربيع”

وأضاف: “بطبيعة الحال، ترتبط ذروة قدراتها أيضا بعمليات تسليم ضخمة من الغرب، مع مشاركة نشطة من مجموعات الأقمار الصناعية في أنشطة الاستطلاع”.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يغير فيه مقدمو البرامج التلفزيونية الحكومية الروسية وضيوفهم لهجتهم بشأن حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا ويطالبون بإجابات من الكرملين ويعترفون بأوجه القصور في البلاد في الصراع.

وقالت جوانا سزوستيك، وهي زميلة مشاركة في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث بريطاني، لمجلة نيوزويك إن “تصريحات سلادكوف من المرجح أن تكون إدارة توقعات”.

وأضافت: “لا يمكن للكرملين بسهولة التستر على خسارته للأراضي، لذلك يجب مناقشتها في البرامج الحوارية”.

وقالت سزوستيك إنه على الرغم من أنها لا تعتقد أن التغيير في اللهجة جذري أو مهم للغاية، إلا أنه يظهر أنه كلما حققت أوكرانيا المزيد من المكاسب الإقليمية، كلما أصبح من الصعب على دعاة الدعاية الروس تدوير الحرب بطريقة تحافظ على الروح المعنوية الروسية والثقة في القيادة السياسية والعسكرية.