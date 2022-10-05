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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دخل موسوعة جينيس.. شاهد أطول قط في العالم

اطول قط
اطول قط

حصل القط فنرير على لقب أطول قط أليف في العالم، حيث عُرف عنه أنه يساعد المرضى على الاسترخاء في عيادة مالكه.
 

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يبلغ طوله طفل بعمر العامين .. أضخم قط في العالم ببريطانيا


ويبلغ القط من العمر عامين، وهو من نوع «سافانا»، وبلغ طوله 18.83 بوصة (47.8 سنتيمتراً) في 29 يناير في 2021. تم نشر رقمه القياسي في طبعة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية 2023. وفقاً لتقرير لموقع «يو إس إيه توداي».

قطط «السافانا» مثل فنرير تعتبر نوعاً مهجناً، تنتج عن تزاوج القطط المنزلية وتلك الأفريقية البرية ذات الأذنين الكبيرة، وفقاً لجمعية القطط الدولية. اكتسبت شعبية في التسعينيات، وفي عام 2001، قبلت الجمعية قطط «السافانا»، باعتبارها سلالة مسجلة.

وقال الموقع إن مالك القط هو طبيب من ولاية ميشيغان الأميركية، اختصاصي فيروس نقص المناعة البشرية، ويل باورز. تبنى باورز القط عندما كان عمره 12 أسبوعاً فقط.

أوضح في مقطع فيديو عن القط: «لقد كبر وكبر مثل الكلب الأحمر الكبير (كليفورد) في الفيلم الأميركي (كليفورد ذا راد بيغ دوغ)».

وعائلة فنرير ليست غريبة عن الشهرة، حيث فازت أربعة من القطط الخاصة بباورز رسمياً بألقاب موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.
 

يعد فنرير، أحدث صانع للأرقام القياسية للعائلة، أطول بقليل من قطط «السافانا» ذات الحجم المتوسط؛ وقال موقع «غينيس» على الإنترنت إن طول هذه القطط قد يصل عادة إلى مكان ما بين 14 و17 بوصة.

فنرير، الذي يسميه باورز بمحبة «فين»، هو قط «ودود ومنفتح»، كما أنه يحب المساعدة في عيادة باورز لتهدئة المرضى الذين يعانون من القلق والتوتر

القط أطول قط العالم الأسترخاء عيادة

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