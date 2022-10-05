أستاذ اقتصاد: أداء صندوق مصر السيادي جيد جدا ولا يزاحم القطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على أهمية الصندوق السيادي، خصوصاً وأن استثماراته ستعود بالخير على الأجيال المقبلة.

وقال غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «تأخرنا إلى حد ما في إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث أنه يقوم بدور مهم جدا على مدار الفترة الماضية»، مضيفا «الصندوق السيادي يشارك القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، ولا يزاحمه كما يحدث في بعض الدول».

وأوضح غنيم أن صندوق مصر السيادي يشارك في العديد من المشروعات بقطاعات مختلفة، على حسب الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم باستغلال المبنى القديم للحزب الوطني على سبيل المثال.

وأضاف غنيم: «أداء صندوق مصر السيادي جيد جدا، ومن الطبيعي تعرضه للانتقادات»، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتناول خارطة طريق للفترة المقبلة.

وتابع «البيروقراطية من أهم العوامل التي قد تعرقل المستثمر، خصوصاً التي تتسبب في تعقيد استخراج التراخيص، إضافة إلى التزاحم في بعض الأنشطة»، مقترحا إعادة وزارة الاستثمار، كون هذا الملف يحتاج إلى وزارة تختص به.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه تم تحديد 21 جهة محلية ودولية مستهدف دعوتها للمؤتمر الاقتصادي، متابعًا أنه يأمل في وجود مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات في هذا المؤتمر.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أنه تم تقسيم المؤتمر لـ 3 أيام و في كل يوم منهم سيتم التركيز على محور رئيسي فى اليوم الأول يشمل السياسات الاقتصادية الكلية واليوم الثاني تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، واليوم الثالث خارطة الطريق لقطاعات الاقتصاد القومي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إلى أنه تم تحديد موعد المؤتمر الاقتصادي الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة كافة أطياف المجتمع والمتخصصين والخبراء الاقتصاديين فى الفترة من 23 : 25 أكتوبر من الشهر الجاري ومن المقرر الإعلان عن أجندة المؤتمر بعد الاجتماع الحالي لرئاسة الوزراء.

وينشر صدى البلد الجهات المشاركة في المؤتمر الاقتصادي:

وتضم قائمة المشاركين الوزارات والمسئولين في جميع الجهات، رؤساء اتحاد الصناعات والغرف التابعة، رؤساء اتحادات وغرف المستثمرين ، رؤساء جمعيات رجال الأعمال ، رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة ، كبار الخبراء الاقتصاديين، عمداء كليات الاقتصاد بجميع الجامعات.

ويشارك في المؤتمر أيضًا، أبرز اساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية، وعدد من السفراء المعتمدين لدي مصر، و الملحقين الاقتصاديين ، رؤساء جمعيات رجال الأعمال في عدد من دول العالم ، تحالف أحزاب مصر، رؤساء اللجان الاقتصادية الحزبية ، كبار ممثلي الشركات المحلية ، كبار ممثلي الشركات العالمية، أعضاء اللجان الاقتصادية في مجلسي الشعب و الشيوخ ورؤساء الأحزاب.



