عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: أداء صندوق مصر السيادي جيد جدا ولا يزاحم القطاع الخاص

الدكتور أحمد غنيم،
الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، على أهمية الصندوق السيادي، خصوصاً وأن استثماراته ستعود بالخير على الأجيال المقبلة.

وقال غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «تأخرنا إلى حد ما في إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث أنه يقوم بدور مهم جدا على مدار الفترة الماضية»، مضيفا «الصندوق السيادي يشارك القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، ولا يزاحمه كما يحدث في بعض الدول».

وأوضح  غنيم أن صندوق مصر السيادي يشارك في العديد من المشروعات بقطاعات مختلفة، على حسب الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن الصندوق سيقوم باستغلال المبنى القديم للحزب الوطني على سبيل المثال.

وأضاف  غنيم: «أداء صندوق مصر السيادي جيد جدا، ومن الطبيعي تعرضه للانتقادات»، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتناول خارطة طريق للفترة المقبلة.

وتابع «البيروقراطية من أهم العوامل التي قد تعرقل المستثمر، خصوصاً التي تتسبب في تعقيد استخراج التراخيص، إضافة إلى التزاحم في بعض الأنشطة»، مقترحا إعادة وزارة الاستثمار، كون هذا الملف يحتاج إلى وزارة تختص به.

 

ننشر الجهات المحلية والدولية المشاركة في المؤتمر الاقتصادي بمصر

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال إنه تم تحديد 21 جهة محلية ودولية مستهدف دعوتها للمؤتمر الاقتصادي، متابعًا أنه يأمل في وجود مشاركة فاعلة من كل هذه الجهات في هذا المؤتمر.

وأضاف مدبولي خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أنه تم تقسيم المؤتمر لـ 3 أيام و في كل يوم منهم سيتم التركيز على محور رئيسي فى اليوم الأول يشمل السياسات الاقتصادية الكلية واليوم الثاني تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، واليوم الثالث خارطة الطريق لقطاعات الاقتصاد القومي.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، إلى أنه تم تحديد موعد المؤتمر الاقتصادي الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمشاركة كافة أطياف المجتمع والمتخصصين والخبراء الاقتصاديين فى الفترة من 23 : 25 أكتوبر من الشهر الجاري ومن المقرر الإعلان عن أجندة المؤتمر بعد الاجتماع الحالي لرئاسة الوزراء.  

وينشر صدى البلد الجهات المشاركة في المؤتمر الاقتصادي:

وتضم قائمة المشاركين الوزارات والمسئولين في جميع الجهات، رؤساء اتحاد الصناعات والغرف التابعة، رؤساء اتحادات وغرف المستثمرين ، رؤساء جمعيات رجال الأعمال ، رؤساء اتحادات غرف التجارة والصناعة ، كبار الخبراء الاقتصاديين، عمداء كليات الاقتصاد بجميع الجامعات.

ويشارك في المؤتمر أيضًا، أبرز اساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية، وعدد من السفراء المعتمدين لدي مصر، و الملحقين الاقتصاديين ، رؤساء جمعيات رجال الأعمال في عدد من دول العالم ، تحالف أحزاب مصر، رؤساء اللجان الاقتصادية الحزبية ، كبار ممثلي الشركات المحلية ، كبار ممثلي الشركات العالمية، أعضاء اللجان الاقتصادية في مجلسي الشعب و الشيوخ ورؤساء الأحزاب.

txt

خارطة طريق.. خبير: المؤتمر الإقتصادي لن يكون "مكلمة" ..فيديو


 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

المعلقة السنبلة بتاعت زمان.. ما حقيقة وصول سعرها لـ 150 ألف جنيه؟

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

لاعب كبير.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

مفاجأة.. لماذا حذف الأهلي شعار نادي القرن من قميصه الجديد؟

ترشيحاتنا

بوتين يواصل الخسارة.. أمريكا تصدم روسيا بشأن مسار حرب أوكرانيا

مسابقة جديدة لـ وظيفة معلم مساعد.. و 8 شروط للتعين بالقانون

جماهير الأهلي بالكويت تهتف للخطيب في البطولة العربية للسلة.. فيديو

بنزيما يقود تشكيل ريال مدريد أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا

كذب رويترز.. وزير الطاقة السعودي يستعين بمسرحية لعادل إمام للرد على "صحفية"

استعدادا للهجوم .. قراصنة روس يستهدفون أمريكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصيب الأطفال بالتسمم.. لا تضعي هذه الأطعمة في اللانش بوكس

احذر .. استخدام هذا النوع من الأكياس يؤثر على الخصوبة

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تشارك جمهورها أحدث صورها | شاهد

أزاي تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل طاجن أجنحة بالبطاطس

فيديو

فتاة الـ كدة كدة.. سندس عبدالهادي تفجر مفاجأة غير متوقعة.. فيديوجراف

تحدث عن نوير والشناوي.. ماذا قال ميشيل يانكون عن الأهلي والخطيب؟ |فيديوجراف

هبوط حاد في الدولار وتراجع الذهب عالميا ومحليا ..ڤيديو

حذر من خطورة الشائعات.. رسائل هامة من السيسي في احتفالية المولد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ