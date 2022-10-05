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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأمير أباظة: محمود حميدة قامة فنية والدورة 38 من مهرجان الإسكندرية عودة للكوميديا

الأمير أباظة رئيس
الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي

 

ألقى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية كلمة في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام الآن بمكتبة الأسكندرية وقدمه كل من كريم كوجاك باللغة الإنجليزية وشيرين الشايب باللغة العربية، وغادة شاهين باللغة الفرنسية.

وقال الأمير أباظة :" إختيار محمود حميدة لتحمل الدورة هذا العام اسمه لأنه قامة كبيرة،  مشيرا إلي أنه رغم حصوله على أموال من السينما إلا أنه قام بوضعها في صناعة السينما وشارك في عدد من الأفلام دون البحث عن ربح، كما رأس واحدة من أهم المجلات الفنية وهي "مجلة الفن السابع".

وحرص الأمير أباظة علي الإحتفاء بذكرى ٦ أكتوبر قائلا:" اليوم استطعنا أن نتخطى خط برليف وحطمنا الأسطورة التي صنعوها حوله،  وبهذه الدورة نبتسم ونعود للكوميديا من خلال البوستر الذي صممة فنان الكاريكاتير الكبير عمرو فهمي الذي أعاد البسمة لنا.

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وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب، أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

والمهرجان يكرم  كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما يكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

ويحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الفنان ومنها:  إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل،  مديرة التصوير أبية فريد.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية المخرج خيري بشارة وتضم في عضويتها كل من المخرج بريس كوفين،  المخرجة جوليانا جامبا، المخرج ميروسلاف مانديتش (البوسنة والهرسك)، الممثل أحمد الأحمد.

ويتنافس  21 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة ويرأس لجنة التحكيم الناقدة مايا بوجوجفيت وتضم في عضويتها كل من المخرجة هالة خليل، الممثلة شقرا رماح، المخرج والمؤلف إنريكو كيراسول ، المخرجة ماريا لافي.

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