بروح المدفن استأذنه .. أرملة تروي مأساة حياتها بعد وفاة زوجها |فيديو

أكدت مروة، السيدة التي تكتب يومياتها على قبر زوجها، "بعد علمي بوفاة زوجي، دخلت الغرفة التي كان بها في المستشفى وخبط على صدره جامد عشان يرد عليا بس مردش”.

وقالت مروة، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه “ انا باجي كل يوم عشان عرفت ان المتوفي بيحس بالزيارة وعشان مش قادرة ابعد عنه وعشان ابتدي يومي لازم اجيله وبروح بعد كدة لوالدتي عشان قعيدة”.

وتابعت السيدة التي تكتب يومياتها على قبر زوجها، أنه “بتكسف أفتح الثلاجة من بعد جوزي، على الرغم من مرضي، و أي مشوار بروح المدفن لازم أستأذنه.