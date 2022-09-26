1000 عملية لمرضي العيون .. نهال طايل تطلق مبادرة لعلاج المواطنين على الهواء

أطلقت الإعلامية نهال طايل مبادرة لعلاج مرضي العيون على الهواء، قائلة “أطلقنا وأختارنا مبادرة عمليات العيون .. لكل محافظات مصر .. اي حد محتاج عملية عن عمليات العيون يتفضل” .

واضافت “طايل” عبر برنامجها “تفاصيل” المذاع علي قناة “صدي البلد ٢” الفضائيه، أن هذه المبادرة تشمل الكشف عن النظارة الطبية وعمليات المياة البيضاء والزرقاء وعلاج كافة أمراض العيون، موضحة “هذه المبادرة لجميع أمراض العيون سواء كان شاب أو فتاة أو جد أو جدة .. اتفضل ابعتلي على صفحة البرنامج وهتواصل معاكم”.

وتابعت نهال طايل أن مبادرة برنامج تفاصيل لإجراء ١٠٠٠ عملية عيون بالمجان سوف تكون هذه العمليات على أيد أطباء متخصصين في تلك المجال بالتعاون مع جمعية الأورمان.