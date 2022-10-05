توزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية..ونجله: سنحول السيناريوهات الفائزة إلى أعمال

سلم الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط جوائز لجنة تحكيم "مسابقة ممدوح الليثي" برئاسة المخرج هاني لاشين وعضوية السيناريست عاطف بشاي والمخرجة هالة خليل، وبحضور الإعلامي عمرو الليثي.

جاءت الجائزة الأولى من نصيب سيناريو فيلم "كابجراس"، وحل في المركز الثاني سيناريو فيلم "جبل النار" تأليف سعد قليعي وفاز بالمركز الثالث سيناريو "أجنحة الليل" تأليف عاطف عبد العزيز.

وقال عمرو الليثي:"أشكر إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي على هذه الدورة ابعظيمة والتنظيم جيد، وأحب أن أحيى جمهور الإسكندرية المثقف، ومسابقة ممدوح الليثي أقيمت منذ 10 سنوات، ونحن كأسرة حريصون على استمرار الجائزة وأشكر الأمير أباظة رئيس المهرجان على دعمه لهذه المسابقة في الأعوام القادمة، وقررنا أن ندشن مجلس أمناء لهذه الجائزة لتحويل السيناريوهات الفائزة الي أعمال درامية.

وتقدم للمشاركة في المسابقة 35 سيناريو وهي، "كابجراس" تأليف مدحت محمد صادق، "راجى" تأليف سلطان السيد طه، "58 جنوب" تأليف سلطان السيد طه، "أطياف" تأليف أميرة أحمد عبد العزيز، "أجنحة الليل" تأليف عاطف عبد العزيز، "زرع عضو" تأليف إبراهيم عباس كامل، "الجمعية" تأليف محمد أحمد الناغى، "الشركة" تأليف هشام عبد العزيز.

كما تنافس على الجوائز أيضا "جبل النار" تأليف سعد قليعى، "على فلة" تأليف علاء محمد حسين، "شر الطريق" تأليف أحمد سيد محمود عمران، "دماء على الثوب الأبيض" تأليف فؤاد عبد الحميد، "بيت الرعب" تأليف يحيى عباس محمد، "كدة أو كدة لازم أعيش" تأليف عاطف يعقوب، "حسن الرهان" تأليف حسن هريدى، "عرايس خشب" تأليف محمد الدرة، "أمل حياتى" تأليف عبد الرحمن عبد الحكيم، "حياة أخرى" تأليف خالد عزت، "محطة الشهداء" تأليف أحمد محمد، "طلعت عينى" تأليف منال الشرقاوى، "كافيه البنات" تأليف د. فوزى محمود، "أحلى حياة" تأليف رضا سليمان، "السيد الدورجى" تأليف سيد شعبان، "هم المم" تأليف محمد دسوقى، "أحبابنا يا عين" تأليف محمود عبد الهادى، "طلقة حب" تأليف نوران جمال، "أمل حياتى" تأليف نرمين إدوارد، "بدون توقف" تأليف وليد كمال، "النظرة الثانية" تأليف هشام عبد الغني، "رحلة بحرية في الليل" تأليف محمد كمال، "الناظرون إلى السماء" تأليف محمد سالم عبادة، "غيبوبة سكر" تأليف حاتم صالح، "دايبة" تأليف محمد إبراهيم، "الزهرة البرية" تأليف نعمة الله السيد، "المبروك" تأليف سعد الدين عبد المنعم.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي

مهرجان الإسكندرية السينمائي