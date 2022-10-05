تكريم النجمة العالمية الكسيتس بروتوبسالتي والفرنسية ماريان بورجو ونورا أرماني بمهرجان الإسكندرية السينمائي

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي في حفل إفتتاح دورته الـ 38، النجمة اليونانية العالمية الكسيتيس بروتوبسالتى، والفنانة الفرنسية ماريان بورجو، والنجمة الأرمينية المصرية الفرنسية نورا أرمانى.

وأعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في مهرجان الإسكندرية، وحبهم لمصر هذه البلد العريقة وأكدوا جميعا أن لهم ذكريات مع هذه المدينة الرائعة، وأنهم متأثرين جدا بهذه اللحظة الرائعة في حياتهم.

وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الـ 38 من مهرجان الإسكندرية برئاسة الناقد الأمير أباظة في مكتبة الإسكندرية بحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن.

وقام الفنان محيى إسماعيل بتقديم النجم محمود حميدة للصعود واستلام الجائزة،

وتحدث الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة الثامنة والثلاثين اسمه قائلاً: أشكر الفنان محيى إسماعيل الذي شرفني بتقديمه لي بهذة الطريقة، وأنا أحبه جداً، ولا تكفي أن تسمى دورة واحدة بإسمه بل يجب أن تسمى بإسمه مهرجانات كثيرة.

وأضاف متحدثاً عن تكريمه خلال المهرجان: هذة اللحظة تاريخية بالنسبة لي، فكيف أن هناك شخص مجهول لا يعرفه أحد قدم عدة أفلام ثم دُعى لأول مرة في حياته لمهرجان عريق مثل مهرجان الاسكندرية السينمائي ثم يظل على قيد الحياة إلى أن تسمى دورة كاملة بإسمه فهو شرف عظيم ولحظة لا يمكن وصفها، وأنا أتوجه بالشكر لكل القائمين على المهرجان وأهل إسكندرية.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم مجموعة من الشباب، أوبريت استعراضي يحكى تاريخ عروس البحر المتوسط مع الفن بعنوان "ضحكة من القلب" فكرة وإخراج محمد مرسي الذي أكد أن فكرة الأوبريت مستوحاه من شعار المهرجان هذا العام وهو إضحك للسينما فهو عبارة عن تجميع لمعظم كوميديانات السنيما العالمية والمصرية في رابط درامي غنائي استعراضي.

والمهرجان يكرم كل من المخرج محمد عبد العزيز ويمنحه وسام البحر المتوسط، دنيا سمير غانم، سعيد حامد، وجيه الليثي، إمام عمر، كما يكرم كل من الممثلة ماريان بورجو (فرنسا)- الممثلة والمخرجة نورا أرماني (مصر، فرنسا، أرمينيا، الولايات المتحدة الأمريكية).

ويحتفي المهرجان بعدد من الأسماء الفنية، الفنان ومنها: إسماعيل ياسين، المخرج فطين عبد الوهاب، الفنان سمير غانم، الفنانة دلال عبد العزيز، الفنان سمير صبري، المونتير سعيد الشيخ، الموسيقار علي إسماعيل، مديرة التصوير أبية فريد.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية عن ١١ كتابا عن مكرمين الدورة.

وهي كتب "مذكرات إسماعيل ياسين" للكاتب منير محمد إبراهيم، "سعيد الشيخ فنان بدرجة أستاذ" إعداد غادة جبارة، "إمام عمر مذيع الزمن الجميل" إعداد الكاتب الصحفي أحمد سعد الدين، "محمود حميدة نجم الفن السابع" لعاطف بشاي، "دنيا بنت سمير ودلال" للناقد طارق الشناوي، "سعيد حامد رائد سينما الشباب" للكاتب الصحفي عرفة محمود، "سمير صبري.. حكاية حب" للكاتبة الصحفية هبة شوقي، "فطين عبد الوهاب ساحر الكوميديا" للأستاذ الدكتور وليد سيف، "أحسن ١٠٠ فيلم كوميدي مصري" إعداد وتحرير الناقد أحمد شوقي بمشاركة ٢٠ ناقدا وكاتبا، "أثر الفراشة.. أبية فريد الزغبي.. أول مديرة تصوير سينمائي" لعزة إبراهيم و"علي إسماعيل.. غرام في السينما" لدكتور رانيا يحيى.



تونس ضيف الشرف

ويكرم المهرجان بمناسبة عام الثقافة المصرية التونسية (

المنتج حسن دلدول لكونه أول من أنتج فيلم مشترك بين مصر و تونس

ويتم تكريم الموزع الأسعد الغوبنتني لكونه أهم موزع أفلام مصرية في تونس، ويعرض الفيلم التونسي "مشكي وعاود"

كما يقام معرض صور «مصر وتونس بين السينما والذاكرة»، ويتكون هذا المعرض من صور خاصة للناقد خميس الخياطي عن مخرجين مصريين و صور لسينمائيين مصريين صوروا أفلامهم في تونس: محمد عبد العزيز، هاني لاشين، سمير فرج، سعيد شيمي، عمر عبد العزيز.

ويتم الاحتفال بمئوية السينما التونسية ومرور مئة عام على عرض أول فيلم تونسي ً« زهرة» (1922)، كما يعرض فيلم وثائقي Albert Samama Chekli لمحمود بن محمود .