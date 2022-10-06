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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لموسم النوات.. الانتهاء من مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد مشروعات الصرف بالكورنيش

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال الإنتهاء من  المشروعات الثلاث التي  يتم تنفيذها بمناطق: الشاطبي، وكليوباترا، ولوران، بتكلفة 160 مليون، ضمن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة استعدادا لموسم النوات الشديدة ، والمقرر الانتهاء منها 30 أكتوبر الجاري.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عبد العظيم استشارى المشروع وجميع الجهات المعنية.

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وطمأن المحافظ مواطني الإسكندرية أن الأعمال بالمشروعات تسير على قدم وساق لكي يتم الانتهاء منها قبل موسم النوات الشديدة. مؤكدا أن تلك المشروعات تعد من أهم الحلول الجذرية التي ستساهم بشكل مميز في الحد من الأثار الناجمة النوات الشديدة التي تشهدها المحافظة في ظل التغييرات المناخية.

وأضاف الشريف أنه تم تقديم الاستراتيجية من قبل جامعة الإسكندرية، وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء بالبدء الفوري في تنفيذها، وتهدف الاستراتيجية إلى الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب مسطح مائي مباشر. وأشار إلى أن الاستراتيجية  تشمل تنفيذ عدد 9 مشروعات بتكلفة مبدئية تبلغ 750 مليون.

الاسكندرية الصرف الصحى محافظ الاسكندرية الاهمال الطبى مياه الأمطار اللواء محمد الشريف رئيس مجلس الوزراء

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