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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مُجرّم.. أيمن أبو العلا ينفعل على الهواء بسبب تبرير وفاة طفلتي الإسكندرية

صدى البلد

علق النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، على واقعة وفاة طفلتي الإسكندرية، قائلا: إن صرف الأدوية بدون روشتة أمر مُجرم، وكذا الأمر بالنسبة لإعطاء الحقنة في الصيدلية، متابعا: كل هذه الأمور مجرمة.

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وأضاف "أيمن أبو العلا" خلال  مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، والد الطفلتين كان متخيل اللي واقف في الصيدلية دكتور.. الصيدلي دارس كيمياء وصيدلة، ولا يعرف شيئا عن علم الأمراض، متابعا: مداخلات الأطباء المتخصصين حول الواقعة وتبريراتهم غريبة جدا.

 

وأكمل: نحن نلوم الوعي المجتمعي وتعامل المواطنين مع الأدوية والحقن، متابعا:" مينفعش صيدلي أو ممرض يعطي حقن للمرضى دون إشراف طبي".

 

واسترسل:" مفيش حاجة اسمها بديل لدواء أو أعطاء حقن داخل الصيدلية أو الحصول على حقن مضادات حيوية دون إجراء اختبار حساسية".

 

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