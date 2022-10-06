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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كاملا هاريس تتعرض لحادث سير | شاهد

كاملا هاريس
كاملا هاريس

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرضت يوم الاثنين الماضي لحادث سير عندما كانت في طريقها إلى البيت الأبيض بعدما ارتطمت السيارة التي كانت تقلها برصيف أحد الأنفاق.

ونقلت "واشنطن بوست" عن متحدثة باسم نائبة الرئيس إن "هاريس ممتنة لكل ما فعلته الخدمة السرية للحفاظ على سلامتها"، مشيرة إلى أنها "لم تتعرض لأي إصابات، وتقدر الاستجابة السريعة للخدمة السرية في إيصالها إلى البيت الأبيض بأمان".

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن أفراد الخدمة السرية الذين كانوا يرافقون هاريس نقلوها إلى البيت الأبيض في سيارة أخرى، وأبلغوا القيادة بأن السبب هو عطل ميكانيكي أصاب السيارة الأولى.

سبب مجهول

ولكن مدير الخدمة السرية كيم تشيتل تلقى معلومات من عملاء آخرين، مساء الاثنين، تفيد بأن سبب تغيير السيارة ليس عطلاً ميكانيكيًا، ولكن بسبب اصطدام سائق هاريس برصيف جانبي لأحد الأنفاق.

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من جانب آخر، قال موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، أن مدير الخدمة السرية للبيت الأبيض أعرب عن قلقه إزاء الحادث، مشيرًا إلى أنه رغم عدم تعرض هاريس للإصابة إلا أن السيارة التي كانت تقلها تعرضت لأضرارٍ جسيمة.

وقال متحدث باسم الخدمة السرية لـ"ذا هيل" إنه "على الرغم من أن التقارير الأولية تفيد أن السيارة تعطلت، إلا أن عملاء الخدمة السرية عزوا الحادث إلى أسباب إضافية".

 

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