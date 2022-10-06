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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازيراتي تؤكد إطلاق جران توريزمو كابريو الكهربائية في 2023 | صور

Maserati GranCabrio
Maserati GranCabrio

عادت مازيراتي إلى فئة سيارات GT مع جران توريزمو الجديدة كليًا، والتي ظهرت لأول مرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتتضمن التشكيلة أول سيارة كهربائية منتجة على الإطلاق من العلامة التجارية الإيطالية. 

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Maserati GranCabrio

ستقدم مازيراتي نسخة كهربائية كبيرة بدون سقف، حسب معلومات ماسيمو كابالدي، رئيس قسم المنتجات العالمية في مازيراتي، الذي أجرى مقابلة مؤخرًا مع مجلة Autocar، مما يعكس توجهه الشركة المستقبلي نحو تعزيز إصداراتها من السيارات الكهربائية.

 

أكد كابالدي أن السيارة السياحية المكشوفة ستحصل على اصدار كهربائي يعمل بالبطارية وسيقدم شيئًا فريدًا جدًا مجموعة نقل حركة خالية من الانبعاثات إلى جانب أربعة مقاعد و (على الأرجح) وسقف من القماش. 

Maserati GranCabrio

ينظر المديرون التنفيذيون إلى بنتلي كونتيننتال جي تي كشف كمنافس مباشر من حيث السعر، ومن المتوقع أن يبدأ سعر سيارة مازيراتي جي تي بأكثر من 200 ألف جنيه إسترليني أو ما يقرب من 230 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية.

Maserati GranCabrio

لم تكشف مازيراتي عن أرقام الأداء الرسمية حتى الآن، لكنها بنسبة كبيرة ستتشابه جران كابريو مع جران توريزمو، مما يعني اعتمادها على محرك مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر سيشغل نسخة الاحتراق ، حيث يوفر 489 حصانًا (365 كيلووات) وعزم دوران 442 رطلاً (600 نيوتن متر) في طراز مودينا. تبلغ قوة Trofeoالتي تتصدر النطاق 550 حصاناً (410 كيلو واط) و 650 رطل قدم (650 نيوتن متر).

Maserati GranCabrio

على الرغم من أن الإصدار الكهربائي هو ما يجعل جران كابريو فريدًا في السوق، تتميز جران توريزمو فولجور بمحرك كهربائي مزدوج المحرك بقوة 750 حصان (560 كيلوواط) وعزم دوران فوري 995 رطل قدم (1350 نيوتن متر) ، مما يجعلها أقوى جران توريزمو في الوجود بسهولة. 

 

يمكن للطراز ذو السقف الصلب أن يتسارع من حالة التوقف التام إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) خلال 2.7 ثانية فقط، على الرغم من أننا نتوقع أن تكون السيارة المكشوفة أبطأ قليلاً بسبب وزنها الأعلى.

Maserati GranCabrio

من المتوقع إطلاق GranCabrio الذي تم إحياؤه في النصف الثاني من العام المقبل، وستصل إلى جانب نسخة كهربائية من جيركال، مما يعني أن العلامة التجارية الإيطالية ستعرض ثلاث سيارات كهربائية للبيع في أواخر عام 2023.

مازيراتي جران توريزمو GranCabrio بنتلي كونتيننتال كهربائية

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