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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جي إم سي يوكون.. سعر ومواصفات الـSUV الفاخرة في السعودية| صور

جي ام سي يوكون
جي ام سي يوكون

تمتلك سيارات الدفع الرباعي الرياضية شعبية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة السوق السعودي، ويأتي على رأس أبرزها السيارة الأمريكية الشهيرة جي ام سي يوكون "GMC Yukon".

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جي ام سي يوكون

تأتي جي ام سي يوكون موديل 2022 كسيارة مخصصة للطرق الوعرة والصحراوية والمهام الشاقة، وتتوفر بمقصورة داخلية فاخرة تتميز بالرحابة، ومجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا والترفيه الحديثة، بالإضافة لتصميمها الخارجي القوي.

 

جي ام سي يوكون

مواصفات السيارة جي ام سي يوكون

تتوفر السيارة جي ام سي يوكون على خيارين من المحركات، جاء طراز دينالي بمحرك ثماني الأسطوانات، سعة 6.2 لتر، يضخ قوة تصل الى 420 حصان، وعزم أقصى للدوران 624 نيوتن متر، ويتميز بمعدل استهلاك وقود 6.8 كيلومتر/ لتر.

جي ام سي يوكون

وجاءت باقي الطرازات بمحرك 5.3 لتر، يضخ قوة تصل الى 355 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 519 نيوتن متر، ويتميز بمعدل استهلاك 7.2 وقود كيلومتر/ لتر، ويتصل كلا المحركين يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي كهربائي بعشر سرعات، وتتوفر بأنظمة دفع خلفي أو رباعي.

جي ام سي يوكون

أسعار السيارة جي ام سي يوكون 2022

تتوفر السيارة جي ام سي يوكون في المملكة العربية السعودية بـ 5 فئات جاءت أسعارها كالآتي:

جي إم سي يوكون SLE دفع ثنائي بسعر 235,000 ريال سعودي.

 جي إم سي يوكون SLE دفع رباعي بسعر 247,000 ريال سعودي.

 جي إم سي يوكون SLT دفع ثنائي بسعر 265,000 ريال سعودي.

 جي إم سي يوكون SLT دفع رباعي بسعر 277,000 ريال سعودي.

 جي إم سي يوكون AT4دفع رباعي بسعر 298,000 ريال سعودي.

دينالي السعودية الدفع الرباعي الشرق الاوسط جي إم سي gmc yukon

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