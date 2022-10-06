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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جهاد جريشة: كلاتينبرج سيواجه صعوبة في عمله باتحاد الكرة .. فيديو

صدى البلد

 

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن الخبير التحكيمي مارك كلاتنبيرج سيواجه صعوبة كبيرة في عمله داخل اتحاد الكرة الفترة القادمة وأتمنى أن يوفق في مهمته لصالح الكرة المصرية الحكام المصريين.

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" أتمنى نجاح مارك  كلاتينبرج في تطوير التحكيم المصري خلال عمله في اتحاد الكرة ولكن المؤشرات الأولية تؤكد صعوبة مهمة كلاتينبرج في الفترة القادمة"
وتابع:"أرفض العمل في قنوات الأندية والاستوديوهات التحليلية التحكيمية "دروس" مجانية للحكام".

 

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من جانب آخر، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف ” توقيع عقوبات علي الأهلي عقب أحداث نهائي دوري ابطال افريقيا أمام الوداد المغربي والتي توج بها الفريق المغربي.

ووقع الكاف غرامة مالية علي الأهلي والوداد المغربي تقدر بـ 10 آلاف دولار لكل فريق .

كما قرر إيقاف رامي ربيعه نجم الأهلي بسبب تلقيه البطاقة الحمراء بالمباراة حيث إنه سيغيب عن مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في إطار دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

 

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