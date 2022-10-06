المركزي التونسي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.25%

رفع البنك المركزي في تونس سعر الفائدة الرئيسية بنحو 25 نقطة إلى 7.25%.

وبموجب القرار سترتفع نسبتي تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة إلى 6.25 و8.25 على التوالي.

وبحسب البيان يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من اليوم الخميس السادس من أكتوبر

كما قرر المجلس رفع نسبة الفائدة على الادخار بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 6.25%.

وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي تضاءل خلال الربع الثاني بالنظر إلى الأداء الضعيف للصناعات غير المعملية، بينما واصل الأداء الجيد لنشاط الصناعات المعملية، لاسيما التصديرية خلال النصف الأول دعم الاقتصاد.