بعد ارتفاع أسعار الدواجن .. اعرف سعر كرتونة البيض بكام

شهدت أسواق الدواجن ارتفاعًا فى الأسعار، ومن المتوقع أن ترتفع أيضًا خلال الفترة المقبلة نتيجة نقص الأعلاف بالأسواق ما يهدد صناعة الدواجن كلها، وبالطبع ارتفعت أسعار كرتونة البيض ليسجل سعر الكرتونة 85 جنيهًا .

وانتشرت أنباء حول وصول سعر كرتونة البيض إلى 200 جنيه بالأسواق خلال الفترة المقبلة، ليرد اتحاد الدواجن على كل تلك الأخبار.

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك بالفعل إفراجات تمت عن أعلاف الدواجن ولكن بنسبة أقل من احتياجات السوق فهى افراجات ضعيفة فى الذرة وتكاد تكون معدومة فى الصويا ، موضحا أننا نحتاج إلى 20 ألف طن من الذرة و7 آلاف طن من الصويا لتغطية احتياجات مزارع الدواجن .

الكميات المتواجدة بالموانئ

وأشار "الزينى " خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن كميات الأعلاف المتواجدة فى الموانئ تصل إلى مليون طن ذرة و 400 ألف طن صويا ، مناشدا بضرورة الإفراج عن كميات أكبر من الأعلاف لسد احتياجات مزارع الدواجن حتى نستطيع تعويض فترة التوقف الماضية.

وأوضح "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن" أن الإفراجات التى تتم يوميا تتراوح من 5 لـ 7 آلاف طن وهذا لا يكفى احتياجات الدواجن .

كرتونة البيض بـ 200 جنيه

أما عن وصول سعر كرتونة البيض إلى 200 جنيه خلال الفترة المقبلة، أكد الزيني أن هذا الرقم مبالغ فيه وأننا ننتج حوالى 40 مليون بيضة يوميا وعندما يقل الإنتاج يزيد سعر كرتونة البيض بالطبع ، معلقا :" إذا فقدنا كميات كبيرة من البيض نضطر إلى الاستيراد من الخارج وهذا سيواجه صعوبة لتوفير هذه الكميات بالأسعار الحالية" .

وارتفعت أسعار البيض اليوم الخميس 6 -10-2022 في السوق المحلية ومنافذ البيع الحكومية، وذلك بعد ارتفاع كبير فى أسعار تكلفة إنتاج الدواجن، حيثُ وصل سعر الكرتونة إلى 85 جنيهًا للمستهلكين فى بعض المناطق .

سعر البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض 77 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 79 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 74 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 80 جنيهًا والبيض البلدي 72 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 80 جنيها.

أسعار البيض بمنافذ وزارة الزراعة

وسجلت أسعار البيض الأبيض بمنافذ وزارة الزراعة للكرتونة الواحدة 70 جنيها، ليكون منخفضًا عن الأسواق بالخارج بنسبة تتراوح بين 20 و25% .

أسعار البيض الأحمر بمنافذ وزارة الزراعة

وسجلت أسعار البيض الأحمر للكرتونة الواحدة 72 جنيه، أما البيض البلدى فيتراوح بين 78 و80 جنيهًا.