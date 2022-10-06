كنا بنعمل إزعاج.. بطل من أبطال المقاومة الشعبية في السويس يحكي التفاصيل

قال الفدائي عبد المنعم قناوي، بطل من أبطال المقاومة الشعبية ما بين حربي الاستنزاف وأكتوبر، وذلك بعد نكسة الخامس من يونيو عام 67 وحتى ما بعد نصر أكتوبر عام 73، إنه من أبناء محافظة السويس، معقباً: "إحنا كنا الأول بنحرس المنشآت الحيوية داخل مدينة السويس، ومن المقاومة الشعبية ديه اختاروا مجموعة رياضيين وودوهم ناحية القناة".

وأضاف "قناوي"، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك شمندرتين في القناة تحددان المجرى الملاحي للسفينة التي تعبر القناة، مشيراً إلى أن في ذلك الوقت حاول العدو أن يستولى على نصف المجرى الملاحي.

وتابع الفدائي قائلاً: "المقاومة الشعبية بصورة تلقائية وبدون أوامر أو تعليمات، نزلوا القناة وراحوا الشمندورة، والعدو جبان بطبعه فاستسلم وتم أسرهم، وكانوا دول أول أسرى يتم أسرهم بعد الخامس من يونيو عام 67".

وتابع "قناوي": "مع بداية حرب الاستنزاف بعد نكسة 67، دخلنا في أول مرحلة وهي إعادة بناء القوات المسلحة، إحنا بنعمل إزعاج عشان نحسس العدو في القناة إننا مموتناش، وتاني مرحلة لما جت الأسلحة واتدربنا كان اسمها مرحلة الدفاع النشط".