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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن استعدادات النادي الأهلي لخوض مواجهة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

وقال "شوبير"، في تصريحات إذاعية، "تأكد غياب المحترف الجنوب أفريقي بيرسي تاو عن خوض لقاء الذهاب بسبب استمرار تأهيل اللاعب".

وأضاف "في حين سيكون من الصعب مشاركة محمد شريف في لقاء الذهاب، وذلك من الأقرب عدم سفره مع بعثة الفريق الأحمر إلى تونس".

وقبل مواجهة الأحد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، يعتبر الأهلي هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية.

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