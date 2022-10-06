غانا تشهد غداً إطلاق مبادرة موجهة لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

ينطلق غدا بالعاصمة الغانية أكرا الاجتماع العاشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لمجلس الوزراء المسؤولين عن التجارة، والذي يعقد يومي 7 و8 أكتوبر الجاري، حيث يشهدون إطلاق مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية .



ويشهد المسئولون عن التجارة بخمسة من الدول المشاركة إرسال واستلام شحنات تجارية من هذه الدول.



وذكرت الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية أن الهدف من مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هو إرسال رسالة إلى إفريقيا، وبقية دول العالم، ببدء تفعيل التجارة باستخدام إجراءات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



كما تهدف المبادرة إلى التوفيق بين الأعمال التجارية والمنتجات من أجل التصدير والاستيراد بين الدول الأطراف المهتمة بالتعاون مع لجان تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وستعمل مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كبوابة لتشجيع التجارة المستمرة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يزيد الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة في مجال التجارة، وصولا إلى هدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.



وستشهد الفعاليات عقد مؤتمر صحفي للأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي مين، وإيف فيرناند مامفومبي وزير التجارة في الجابون ورئيس مجلس الوزراء.



وكانت الدورة الاستثنائية الثالثة عشرة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج في ديسمبر 2020 قد قررت انطلاق التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) رسميًا في 1 يناير 2021 على أساس قانوني، وفقا إلى جداول قابلة للتنفيذ ومتبادلة لامتيازات التعريفات.



واعتمد الاجتماع السابع لمجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المسؤولين عن التجارة في 10 أكتوبر 2021 التوجيه الوزاري بشأن تطبيق الجداول المؤقتة لامتيازات التعريفات الجمركية.



وقدم هذا التوجيه الوزاري أساسًا قانونيًا للدول التي قدمت جداول التعريفة الجمركية وفقًا للطرق المتفق عليها للتجارة التفضيلية فيما بينها.



واعتمد التوجيه الوزاري من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في فبراير 2022. ومع ذلك، نظرًا لأن التجارة لم تبدأ في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، شرعت أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في العمل على إيجاد حلول لإطلاق مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وخلال الاجتماع التاسع لمجلس الوزراء المنعقد في يوليو الماضي، أعلن الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وامكيلي مين عن مبادرة التجارة الموجهة لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وتعتزم مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحقيق هدفها من خلال التوفيق بين الأعمال التجارية والمنتجات للتصدير والاستيراد بين هذه الدول الأطراف المهتمة، بالتنسيق مع لجان تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.



وتتمثل الأهداف المحددة لمبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في السماح بالتجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لاختبار بيئة السياسات التشغيلية والمؤسسية والقانونية والتجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ وإرسال رسالة إيجابية مهمة إلى الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة.

س.ع