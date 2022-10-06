عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإمام الأكبر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويلتقط الصور التذكارية معهم

الإمام الأكبر
الإمام الأكبر

كرَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء بمشيخة الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية والمكفوفين، للعام الدراسي 2021/2022م.

أوائل الثانوية الأزهرية

وحرص فضيلة الإمام الأكبر على الاستماع للطلاب الأوائل وأسرهم، مؤكدًا أن الأزهر يعتز بأبنائه المتفوقين ويحرص على نبوغهم وتميزهم، للاضطلاع بدور ريادي في مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي والإنسانية، معربًا عن تقديره لأسر الطلاب المتفوقين الذين وفروا لهم الظروف التي قادتهم للتفوق والتميز.

كما حرص فضيلته على توجيه عدة رسائل للطلاب الأوائل، مشددًا على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهم والعمل على رعايتهم، ورد الجميل إليهم على ما بذلوه في سبيل تفوقهم، وبذل الكثير لإرضائهم وطاعتهم، والحرص على تحصيل العلوم النافعة لدينهم ووطنهم، وأن يخصصوا وقتًا للقراءة والاطلاع جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية، وأن يتمسكوا بسنة نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- ومنهجهم الأزهري الوسطي، وأن يجعلوا من رفعة أمتهم ووطنهم هدفًا يبذلون الغالي من أجل تحقيقه.

الإمام الاكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر مشيخة الأزهر أوائل الثانوية الأزهرية الأوائل المتفوقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

6 علاجات منزلية لرائحة الفم الكريهة.. تجعل أسنانك ساطعة في 5 دقائق

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

الهارب محمد علي.. نص شهادة مأمور قسم الأربعين حول أحداث قضية الجوكر

ترشيحاتنا

87 سنة سجن.. سقوط مقاول هارب من 47 قضية في القاهرة

عوائد الأمن والاستقرار.. 2 مليار جنيه لتمويل 47 ألف مشروع بسيناء ومدن القناة

2 طن لحوم وفراخ مجهولة.. مداهمة مصنع في القاهرة وضبط صاحبه الأجنبي

4 أفعال عقوبتها الإعدام والغرامة بقانون مكافحة المخدرات

الإمام الأكبر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويلتقط الصور التذكارية معهم

بعد قرار أوبك +.. ارتفاع جنوني بأسعار النفط في بورصات الخليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

فائدة خارقة لـ بذور الكزبرة .. تعالج مرض شائع بين المصريين والعرب

بعد تصريحاتها الأخيرة .. جمبسوت ياسمين عز في دبي يثير الجدل| سعر خرافي

3 حاجات عملتهم في حياتي.. ماذا قالت صابرين عن 54 سنة مرت من عمرها

فيديو

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

بعد حفل زفافها.. سالي عبدالسلام تثير الجدل من داخل بنزينة.. فيديو جراف

الأهلي يحذف شعار "نادي القرن" من قميصه الجديد.. ما القصة؟ “فيديوجراف”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ