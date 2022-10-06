الإمام الأكبر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية ويلتقط الصور التذكارية معهم

كرَّم فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس الأربعاء بمشيخة الأزهر، أوائل الثانوية الأزهرية بأقسامها العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية والمكفوفين، للعام الدراسي 2021/2022م.

أوائل الثانوية الأزهرية

وحرص فضيلة الإمام الأكبر على الاستماع للطلاب الأوائل وأسرهم، مؤكدًا أن الأزهر يعتز بأبنائه المتفوقين ويحرص على نبوغهم وتميزهم، للاضطلاع بدور ريادي في مواجهة التحديات التي تواجه عالمنا الإسلامي والإنسانية، معربًا عن تقديره لأسر الطلاب المتفوقين الذين وفروا لهم الظروف التي قادتهم للتفوق والتميز.

كما حرص فضيلته على توجيه عدة رسائل للطلاب الأوائل، مشددًا على أهمية بر الوالدين والإحسان إليهم والعمل على رعايتهم، ورد الجميل إليهم على ما بذلوه في سبيل تفوقهم، وبذل الكثير لإرضائهم وطاعتهم، والحرص على تحصيل العلوم النافعة لدينهم ووطنهم، وأن يخصصوا وقتًا للقراءة والاطلاع جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية، وأن يتمسكوا بسنة نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- ومنهجهم الأزهري الوسطي، وأن يجعلوا من رفعة أمتهم ووطنهم هدفًا يبذلون الغالي من أجل تحقيقه.