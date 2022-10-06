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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدي: ربنا يحمي جيشنا ورجالتنا اللي ضحوا عشان تراب البلد

محمد هنيدي
محمد هنيدي

احتفل الفنان محمد هنيدي بنصر أكتوبر عبر بوست نشره علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

وكتب محمد هنيدي :"كل سنة ومصر والوطن العربي كله بخير وفخر وعزة بمناسبة نصر اكتوبر العظيم وربنا يحمي جيشنا ورجالتنا اللي ضحوا وبيضحوا عشان تراب البلد وعزتها وكرامتها".

 

نصر أكتوبر العظيم

وسطر المصريون بأحرف من نور في 6 أكتوبر 1973 نصرا عظيما مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، وتفتخر فيه بقواتها المسلحة، وبما صنعته من مجد بعد سنوات من الهزيمة .

ويذكر موقع بعض "صدى البلد" التضحيات التي بذلها رجال هانت أرواحهم الطاهرة الزكية، ولم تهن مكانة الوطن في قلوبهم، فقهروا المستحيل وضربوا أروع صور البطولات المصرية التي سجلها التاريخ في حرب أكتوبر .

محمد هنيدي نصر اكتوبر

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