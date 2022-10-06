براقب مطار..اللواء نصر سالم يكشف تفاصيل 20 يوما فوق جبل بحرب أكتوبر

كشف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وبطل من أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل مشاركته في الحرب، و٢٠ يوم فوق جبل في حرب أكتوبر.



وقال نصر سالم، في حوار مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، إن قعدت عشرين يوم فوق هذا الجبل لحد وقف إطلاق النار.



وأضاف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وبطل من أبطال حرب أكتوبر، انه كنت براقب مطار، ومحورين واكتر من هدف وفي منطقة حيوية، وكنت ببلغ عن أي معلومات، وكان معانا اكل لمدة ستة أيام فقط.

المسافة بيني وبين أقرب بئر ماء ٧٥ كيلو



وتابع اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وبطل من أبطال حرب أكتوبر، ان كنت بشرب في اليوم كوب واحد من الماء، والمسافة بيني وبين أقرب بئر ماء ٧٥ كيلو متر، وفضلت ماشي ثلاث أيام في الليل فقط.