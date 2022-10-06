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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

براقب مطار..اللواء نصر سالم يكشف تفاصيل 20 يوما فوق جبل بحرب أكتوبر

اللواء نصر سالم رئيس
اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق

كشف  اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وبطل من أبطال حرب أكتوبر، تفاصيل مشاركته في الحرب، و٢٠ يوم فوق جبل في حرب أكتوبر

 

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دي ليها حساب كبير|تعليق أحد أبطال المجموعة 139 على حرب أكتوبر ..فيديو


وقال نصر سالم، في حوار مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الأربعاء، إن قعدت عشرين يوم فوق هذا الجبل لحد وقف إطلاق النار. 


وأضاف اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وبطل من أبطال حرب أكتوبر، انه كنت براقب مطار، ومحورين واكتر من هدف وفي منطقة حيوية، وكنت ببلغ عن أي معلومات، وكان معانا اكل لمدة ستة أيام فقط. 

 

المسافة بيني وبين أقرب بئر ماء ٧٥ كيلو


وتابع اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وبطل من أبطال حرب أكتوبر، ان كنت بشرب في اليوم كوب واحد من الماء، والمسافة بيني وبين أقرب بئر ماء ٧٥ كيلو متر، وفضلت ماشي ثلاث أيام في الليل فقط.

 

نصر سالم حرب اكتوبر أكتوبر جبل بئر ماء

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