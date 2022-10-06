دي ليها حساب كبير|تعليق أحد أبطال المجموعة 139 على حرب أكتوبر ..فيديو

روى الرقيب أحمد البدري أحد أفراد الكتيبة 133 بالمجموعة 139 صاعقة عن أصعب موقف حدث بينه و بين اللواء ماجد شحاته اثناء حرب أكتوبر، قائلاً:"بعد ضرب الدبابات، جات المعلومات من قيادة إستطلاع الكتيبة، إن كان في كوموندو إسرائيلي جاي من إتجاه عزبة فرج، على عزبة العمدة ، و ده يوم 22، بعد ضربة دبابات أبو عطوه"

وأضاف أحمد البدري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"المذاع على فضائية "المحور"، أن شعوره كان لا يوصف عند تكريم الرئيس السيسي له ، اثناء الندة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

أثر تكريم الرئيس السيسي في نفوس أبطال حرب أكتوبر

وتابع:"إحساسنا من الرئيس السيسي ، ميتوصفش، إن الرئيس يتأسف أنه مكرمش المجموعة دي، من زمان، دي ليها حساب كبير، و ليها مقدار و تقدير كبير في قلوبنا كلنا"

وأستكمل :" إن الرئيس السيسي و قادة القوات المسلحة، يقوموا بالتحية العسكرية، لأفراد عسكريين، موجودين من حرب 73، دي كبره و الرئيس طلع بعد كده و سألنا طلباتك أيه و عايزين أيه ، و بث فينا الروح، و و أحنا كمحاربين قدماء تحت أمر سيادة الريس"