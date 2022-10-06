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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دي ليها حساب كبير|تعليق أحد أبطال المجموعة 139 على حرب أكتوبر ..فيديو

الرقيب أحمد البدري
الرقيب أحمد البدري

روى الرقيب أحمد البدري أحد أفراد الكتيبة 133 بالمجموعة 139 صاعقة عن أصعب موقف حدث بينه و بين اللواء ماجد شحاته اثناء حرب أكتوبر، قائلاً:"بعد ضرب الدبابات، جات المعلومات من قيادة إستطلاع الكتيبة، إن كان في كوموندو إسرائيلي جاي من إتجاه عزبة فرج، على عزبة العمدة ، و ده يوم 22، بعد ضربة دبابات أبو عطوه"

وأضاف أحمد البدري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"المذاع على فضائية "المحور"، أن شعوره كان لا يوصف عند تكريم الرئيس السيسي له  ، اثناء الندة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

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وتابع:"إحساسنا من الرئيس السيسي ، ميتوصفش، إن الرئيس يتأسف أنه مكرمش المجموعة دي، من زمان، دي ليها حساب كبير، و ليها مقدار و تقدير كبير في قلوبنا كلنا"

وأستكمل :" إن الرئيس السيسي و قادة القوات المسلحة، يقوموا بالتحية العسكرية، لأفراد عسكريين، موجودين من حرب 73، دي كبره و الرئيس طلع بعد كده و سألنا طلباتك أيه و عايزين أيه ، و بث فينا الروح، و و أحنا كمحاربين قدماء تحت أمر سيادة الريس"

 

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