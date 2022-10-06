توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

قدمت مذيعة موقع "صدى البلد"، إيمان عبد اللطيف، مقطع ڤيديو عن ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة، حيث تأثر سوق السيارات تأثراً كبيراً بسبب الأزمات الاقتصادية التي تلاحق العالم جراء وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

شاهد الفيديو:

ونوه بعض خبراء السيارات إلى أن الزيادة فى أسعار السيارات عالميا وصلت لنسبة 10% أو 15% أو 20%، وان شركة مرسيدس أعلنت عن زيادة الأسعار بنسبة 10%".

كما أكد الخبراء على وجود أزمة حقيقية في السيارات داخل السوق المحلي بسبب وقف استيراد السيارات من الخارج، وتحرك سعر العملة،إضافة للزيادة في أسعار السيارات عالميا.

بالإضافة إلى أن زيادة أسعار السيارات التي يقوم بشرائها أغلب المصريين، وصلت لـ 100% و 110%، فهذه السيارات تبدأ أسعارها من100 ألف إلى مليون جنيه، فالسيارات ذات الأسعار المتوسطة أصبحت الأن سيارات بأسعار خيالية".

ولمزيد من التفاصيل، شاهدوا الڤيديو التالي..