عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

صدى البلد

قدمت مذيعة موقع "صدى البلد"، إيمان عبد اللطيف، مقطع ڤيديو عن ارتفاع أسعار السيارات في الفترة الأخيرة، حيث تأثر سوق السيارات تأثراً كبيراً بسبب الأزمات الاقتصادية التي تلاحق العالم جراء وباء كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

شاهد الفيديو:

ونوه بعض خبراء السيارات إلى أن الزيادة فى أسعار السيارات عالميا وصلت لنسبة 10% أو 15% أو 20%، وان شركة مرسيدس أعلنت عن زيادة الأسعار بنسبة 10%".

كما أكد الخبراء على وجود أزمة حقيقية في السيارات داخل السوق المحلي بسبب وقف استيراد السيارات من الخارج، وتحرك سعر العملة،إضافة للزيادة في أسعار السيارات عالميا.

بالإضافة إلى أن زيادة أسعار السيارات التي يقوم بشرائها أغلب المصريين، وصلت لـ 100% و 110%، فهذه السيارات تبدأ أسعارها من100 ألف إلى مليون جنيه، فالسيارات ذات الأسعار المتوسطة أصبحت الأن سيارات بأسعار خيالية".

ولمزيد من التفاصيل،  شاهدوا الڤيديو التالي.. 

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

6 علاجات منزلية لرائحة الفم الكريهة.. تجعل أسنانك ساطعة في 5 دقائق

موضوعات متعلقة

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

طفلتنا للبيع ! .. حكاية أبشع إعلان على الفيسبوك

السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

تم سجنه 3 سنوات.. لأول مرة حاتم فهمي يتحدث عن سر غيابه بعد نجاح أغنية "مش من حقك"

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

من هي الكاتبة آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل في الآداب؟

شاهد.. أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ التقليدية

وزير التعليم: تنظيم حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها في المدارس

لتعزيز العلاقات الأمنية .. وزير جيش إسرائيل في زيارة لأذربيجان

محمد هنيدي: ربنا يحمي جيشنا ورجالتنا اللي ضحوا عشان تراب البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو جديد وفستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل | شاهد

على أنغام رضا جه يا أم رضا.. كيف استقبلت أسرة ابنتها المفقودة منذ 45 عامًا

الشيف بوراك فى العمرة.. ما لا تعرفه عن أشهر طاهٍ بالعالم

الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

فيديو

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ