جريمة قتل وهروب وفقدان للذاكرة .. تعرف علي أحداث الحلقات الأولي لـ المتهمة

أذيعت الحلقة الاولي والثانية من مسلسل “ المتهمة ” في الساعات الأولي من صباح اليوم ، وذلك عبر منصة شاهد vip .

وجاءت احداث الحلقة الاولي من مسلسل “ المتهمة ” لتكشف مقتل أحد رجال الاعمال “ عادل كرم ” ، حيث يتم اتهام زوجته “ درة ” ، التي تظهر في الحلقة الاولي وهي تقوم بالهروب من مكان الحادث ثم تتعرض الى حادث سيارة ويتم نقلها إلى المستشفى .

كما شهدت أحداث الحلقة الاولي من مسلسل “ المتهمة ” عن بدء الضابط “ دياب ” فى التحقيق فى القضية ، حيث يتم أتهام الزوجة بقتل الزوج ، ولكنها تحدث مفاجأة وهو تعرضها الى فقدان مؤقت للذاكرة نتيجة للحادث .

إما الحلقة الثانية من مسلسل المتهمة فجاءت لتكشف عن مفاجأة أخري وهو ان زوج نورهان “ درة ” كان متزوج في السر من صديقاتها المقربة “ مها نصار ” .

وتلجأ نورهان في الحلقة الثانية من مسلسل المتهمة الى الهروب من المستشفى قبل ترحيلها الى مستشفى السجن ، لتقابل في هذه اللحظات سائق التاكسي رضا “ على الطيب ” الذى يتورط معها بتهمة مساعدتها في الهروب .

مسلسل "المتهمة "مكون من 10 حلقات، وبطولة درة زروق، دياب، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، أسامة عباس، محمد عبد العظيم، عاطف عمار محمود غريب، ريم عبد الحليم ومجموعة من نجوم مصر والعالم العربي. تأليف وإخراج تامر نادي.

وتدور أحداثه في اطار تشويقي غامض حول حادث تجد البطلة نفسها فاقدة للذاكرة ومتهمة بقتل زوجها، وتخوض رحلة لإثبات براءتها.

عودة أسامة عباس بـ المتهمة :

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل المتهمة ، والذي يعرض عبر منصة شاهد vip ، ظهور للفنان القدير أسامة عباس بعد فترة غياب طويلة عن الأعمال الفنية .

وكان آخر ظهور للفنان القدير أسامة عباس في الدراما المصرية هو مسلسل عوالم خفية ، والذي عرض عام 2018 ، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين علي رأسهم الفنان الكبير عادل إمام ورانيا فريد شوقي وبشري ومن إخراج رامي إمام