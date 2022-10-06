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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نورا أرماني: قضيت طفولتي على شاطئ الشاطبي وتأثرت بفيروز ونيللى وأنوشكا.. صور

صدى البلد

 أقيمت اليوم ندوة تكريم النجمة المصرية الأمريكية نورا أرماني ضمن فعاليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تحمل اسم الفنان محمود حميدة، وقام بإدارتها الكاتبة إسراء مختار.

 وعبرت نورا عن سعادتها بالتكريم في مهرجان الإسكندرية السينمائي العريق الذي أعادها للإسكندرية بعد غياب ٢٠ عام، حيث قضت طفولتها علي شاطيء الشاطبي. 

وقالت نورا: التكريم مفاجأة بالنسبة لي فقد أعاد لي ذكريات طفولتي في مصر وكيف اكتشف المدرسين الذي درسوا لي موهبتي وشجعوني علي اكتشاف نفسي والتعرف علي قدرتي كممثلة ثم جاءت تجربتي في مسرح الجامعة الأمريكية وبعدها سافرت لإنجلترا. 

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وأشارت نورا إلي أن رئيس مهرجان القاهرة سعد الدين وهبه دعاها للمشاركة في المهرجان عام ١٩٩٥ بفيلم، وأكدت أن النقاد والصحفيين شبهوها بالنجمة المصرية فاتن حمامة بسبب الشبه بينهم في بداياتها حتي أنهم أطلقوا عليها فاتن حمامة المصرية وعبرت عن حبها للنجمة سعاد حسني خاصة وأنها تعتبرها أيقونة للفن المصري مع فاتن حمامة.

 وتحدثت عن تجربتها في مهرجان نيويورك الذي أنشأته في الولايات المتحدة الأمريكية والذي عرض خلاله نحو ٦٠٠ فيلم من ٤٠ دولة علي مدار ١٠ سنوات وضم مسابقات مختلفه للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية، وأكدت تأثرها بالنجمات الأرمن في مصر مثل نيللي وفيروز وأنوشكا

 

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