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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب صعب التلبية| أمير قطر ينهي زيارة إلى التشيك بعد ساعات من وصوله

أمير قطر
أمير قطر

نقلت روسيا اليوم، عن مصدر مطلع، قوله إن الزيارة التي قام بها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني للتشيك الأربعاء، تمت حسب الجدول المتوافق عليه بينه وبين نظيره التشيكي.

وذكر المصدر لـ RT أن الزيارة الرسمية لأمير دولة قطر، والتي تعد الأولى من نوعها للتشيك، تخللها مباحثات بناءة بين الجانبين القطري والتشيكي حول عدد من الملفات ومنها الاقتصاد والاستثمار والطاقة، واتسمت بالإيجابية، إذ عبر الطرفان عن تطلعهما أن تشكل مدخلاً لتعزيز العلاقات ومتابعة الموضوعات من خلال اللجنة المشتركة.

وبين المصدر أن الأمير تميم حضر مأدبة عشاء أقامها المضيف على شرفه في نهاية زيارته وغادر التشيك في الموعد المقرر لذلك.

وأضاف المصدر: "أما بالنسبة للدعوة الموجهة من  الرئيس التشيكي لأمير قطر لحضور اللقاء مع القادة الأوروبيين يوم الخميس، والتي رحب بها، فإنه توجب الاعتذار عنها نظرا لأنها أتت في موعد يتعارض مع التزامات مسبقة له".

وكانت بوابة "Deník N" نقلت عن مصادر دبلوماسية أن أمير قطر "طرح مطالب لا تستطيع الدبلوماسية التشيكية تلبيتها"، وغادر براغ الأربعاء قبل وقت قصير من الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي، فيما برنامج الزيارة تضمن فعاليات رسمية يومي 5 و6 أكتوبر.

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