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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صناع القرار يستضيف زعزوع وتاج الدين على صدى البلد اليوم

برنامج صناع القرار
برنامج صناع القرار

يستضيف برنامج صناع القرار الذي يقدمه الإعلامي د. شادى الزيات على قناة صدى البلد الخامسة مساء اليوم الخميس الدكتور هشام زعزوع مستشار رئيس منظمة السياحة العالمية ، وزير السياحة الأسبق .

السفير الروسي بالقاهرة ضيف برنامج صناع القرار على صدى البلد.. اليوم

عوض تاج الدين يوجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن كورونا

يتناول اللقاء  آليات جذب السياحة العالمية وتحقيق أقصى استفادة من شتاء أوروبا و للوصول بعائد السياحة ل30 مليار جنيه سنويا.

كما يختص الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية برنامج  صناع القرار بتصريحات خاصة حول مدى تأثر قطاع الأدوية بأزمة نقص الدولار، وتوجيهات الرئيس بالاحتفاظ بمخزون استراتيجى من الأدوية  وخطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم جهود التنمية واستعدادات مصر الصحية لتأمين مؤتمر المناخ cop 27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ.

صناع القرار هشام زعزوع وض تاج الدين وزير السياحة شرم الشيخ

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