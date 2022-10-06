عماد الدين حسين : انتصار اكتوبر أجبر اسرائيل على عقد سلام مع مصر

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، إن رسالة انتصار أكتوبر 1973، بدون قوة وعزيمة، لن تصبح للدولة مكانة قيمة بين الدول.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصرى افندى"، المذاع عبر قناة "المحور"، أن ما حدث فى أكتوبر 1973 أجبر إسرائيل على توقيع معاهدة سلام مع مصر.

سلام

وأضاف الكاتب الصحفى، أن اسرائيل لم تعقد أي سلام أي دولة تعاديها سوى مصر.

وشرح الكاتب الصحفى، طريقة إبراز بطولات الجنود المصريين ابّان الحرب للأجيال القادمة، قائلا:" ببساطة هنقولهم الجندى اللى دخل الجيش عام 1966 لم يخرج منه إلا عام 1975 بعد الانتصار وهذه ببساطة التضحية التى قدموها".