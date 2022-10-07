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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي : نتشاور للتقدم بطلب مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

صدى البلد

اكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مصر تنوي التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم نسخة ٢٠٣٠ أو النسخه التالية ٢٠٣٤.

واضاف أشرف صبحي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ١ أن مصر حاليا تتشاور مع عدد من الدول للتقدم بطلب مشترك لاستضافة بطولة كأس العالم مشددا أنه سعيد للغاية باستضافه قطر لكأس العالم ٢٠٢٢.

وتابع أن السيسي رئيس الجمهورية أعطي الضوء الأخضر للتقدم بطلب لاستضافة أولمبياد ٢٠٣٦ مشددا أن عدم استضافة أي دولة من قاره افريقيا للاولمبياد سيضاعف حظوظ مصر في تنظيم دوره ٢٠٣٦.

وتابع أن البنيه التحتية في مصر تشهد طفرة حيث أن العاصمة الاداريه تضم ملعب كرة قدم نصف مغطي يسع لـ ٩٠ ألف مشجع .

 

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وتابع أنه تدخل بنفسه لتوقيع اتفاقيه لبقاء مقر الاتحاد الافريقي في مصر لـ ١٠ سنوات .

وتابع أن علاقة مصر ب الاتحاد.الافريقي رائعة حيث أن موتيسيبي رئيس الكاف يحب مصر كثيرا ودعم إقامة دوري المدارس الإفريقي والتي تقام نسخته الأولي بمبلغ ١٠ مليون دولار. 

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الأهلى كهربا العاصمة الادارية الاتحاد الافريقي وزير الرياضة أشرف صبحي

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