حكيم يحتفل بعيد ميلاده مع الجمهور على انستجرام

احتفل الفنان حكيم بعيد ميلاده مع الجمهور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "هو في اي يا جماعة .. دلوقتي عيد ميلادي،، مين صاحي يقولي كل سنة وأنت طيب".

يذكر أن طرح الفنان حكيم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية بعنوان "قول الله".

“قول الله” من غناء حكيم وكلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.

وتتسم الأغنية بالطابع المبهج والتغيير في الموسيقى، ويظهر حكيم بشكل غير تقليدي، ولوك مختلف يعمل عليه منذ سنوات، فدائما ما يحرص على أن يقدم لجمهوره أشكالا فنية جديدة، وبالتالي ستكون هناك العديد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة.