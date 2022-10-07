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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حكيم يحتفل بعيد ميلاده مع الجمهور على انستجرام

صدى البلد

احتفل الفنان حكيم بعيد ميلاده مع الجمهور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "هو في اي يا جماعة .. دلوقتي عيد ميلادي،، مين صاحي يقولي كل سنة وأنت طيب".

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أغنية معلم لـ حكيم تحصد مليون مشاهدة عبر يوتيوب

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حكيم يتفاعل مع جمهوره في أحدث ظهور من عطلته الصيفية

يذكر أن طرح الفنان حكيم عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنية بعنوان "قول الله".

“قول الله” من غناء حكيم وكلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم وتوزيع ومكساج توما، وإشراف فني جورج سمير.
وتتسم الأغنية بالطابع المبهج والتغيير في الموسيقى، ويظهر حكيم بشكل غير تقليدي، ولوك مختلف يعمل عليه منذ سنوات، فدائما ما يحرص على أن يقدم لجمهوره أشكالا فنية جديدة، وبالتالي ستكون هناك العديد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة. 

انستجرام الفنان حكيم عيد ميلاد

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